Trường Mầm non Tam Quang (Tương Dương) có hơn 400 học sinh và ngoài điểm trường chính còn có các điểm trường lẻ ở xa trung tâm. Do đó, việc tổ chức bán trú cho trẻ hết sức vất vả. Hiện, cùng một mô hình bán trú, nhưng nhà trường đang phải thực hiện đồng thời ba hình thức, đó là bán trú, tập trung bán trú dân nuôi và bán trú cô nuôi. Ở hình thức đầu tiên, chỉ triển khai được điểm trường chính. Hai hình thức còn lại, hoặc do phụ huynh tự mang cơm cho trò, hoặc phụ huynh góp tiền và giáo viên hỗ trợ để tổ chức bán trú cho trẻ. Ảnh: Đức Anh

Do điều kiện còn nhiều khó khăn, nên trong những năm qua, ngành Giáo dục Nghệ An đã có chủ trương sáp nhập điểm trường lẻ. Nhưng với bậc mầm non, việc sáp nhập gặp rất nhiều khó khăn bởi đặc thù các cháu nhỏ tuổi và các điểm trường cách nhau quá xa. Toàn tỉnh hiện đang còn 669 điểm trường lẻ thuộc bậc mầm non, cùng với đó đang còn hơn 600 điểm trường lẻ phụ huynh và giáo viên đang phải cùng chung sức để cùng nhau tổ chức bán trú cho trẻ. Tại Trường Mầm non Châu Hạnh (Quỳ Châu) với đặc thù địa bàn rộng (các điểm trường lẻ giáp với huyện Quế Phong và tỉnh Thanh Hóa) nên rất khó để tổ chức bán trú tập trung. Vì thế, những điểm trường lẻ như điểm trường Tà Cọ (với gần 100 học sinh), mỗi tháng phụ huynh phải góp 50.000 đồng để thuê người dân trong bản ra tổ chức bán trú cho trẻ. Ảnh: Đức Anh