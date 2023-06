Phụ huynh và học sinh băn khoăn khi chuyển nguyện vọng vào lớp 10

Tin mới

Cẩn trọng với những thủ đoạn khi mua dịch vụ 'sở hữu kỳ nghỉ' Nhận được nhiều đơn, thư của công dân liên quan đến việc mua dịch vụ 'sở hữu kỳ nghỉ', Tổng cục Du lịch cảnh báo người dân cần cẩn trọng trước những chiêu trò của bên bán.

Lo gà chết do sốc nhiệt khi mất điện, chủ trại gà ở Nghệ An tìm phương án đối phó (Baonghean.vn) - Trước tình trạng mất điện do sự cố và cắt điện luân phiên những ngày qua, các chủ trại gà trên địa bàn Nghệ An lo gà bị chết do sốc nhiệt. Họ đã lên phương án đối phó, đầu tư hàng chục triệu đồng nâng cấp máy phát điện công suất lớn.

Nêu gương 'Người tốt, việc tốt' - tầm nhìn nhân văn, vĩ đại của Bác Hồ trong xây dựng, phát triển con người Là một hình thức đặc biệt của phong trào thi đua yêu nước, phong trào tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” đã không chỉ thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vấn đề đạo đức cách mạng và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ.

Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số (Baonghean.vn) - Chương trình phối hợp nhằm thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cũng như phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên Nghệ An.

Cho con làm gì khi nghỉ Hè? Tháng 6 là thời điểm học sinh các cấp bước vào kỳ nghỉ Hè sau 9 tháng miệt mài học hành ở trường lớp. Đây cũng là thời điểm nhiều phụ huynh đang lo lắng không biết gửi con ở đâu trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm.

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Tương Dương (Baonghean.vn) - Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An đã công bố Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí Thường trực Huyện ủy Tương Dương.

Những thói quen xấu của lái xe khi tham gia giao thông Khi tham gia giao thông, không khó để bắt gặp những tài xế có thói quen lái xe xấu, khiến những người đi đường khác cảm thấy không mấy dễ chịu. Dưới đây là một số thói quen xấu mà các tài xế hay mắc phải.

Tình trạng thiếu điện dự báo sẽ kéo dài, Điện lực Nghệ An kêu gọi sự chia sẻ của người dân, doanh nghiệp (Baonghean.vn)- Nghệ An đang bước vào những ngày nắng cao điểm, lượng điện tiêu thụ tăng cao, tình trạng mất điện đã diễn ra tại nhiều địa phương. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Nga - Phó GĐ Công ty Điện lực Nghệ An để rõ hơn về vấn đề này.

Cụ ông 13 tiền án, tiền sự từ Gia Lai ra Nghệ An 'hành nghề' đạo chích (Baonghean.vn) - Mặc dù đã có tới 13 tiền án, tiền sự về nhiều tội danh nhưng Lê Văn Anh vẫn “ngựa quen đường cũ”, mới đây, quá trình thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Thái Hòa, Lê Văn Anh tiếp tục bị Công an thị xã Thái Hòa bắt giữ.

Sáng 8/6: Giá vàng và USD giảm, dầu đi lên Giá vàng hôm nay 8/6 trên thị trường quốc tế tăng nhanh rồi bất ngờ giảm sâu. Giá USD cũng quay đầu giảm. Còn giá xăng dầu thế giới đảo chiều đi lên do lo ngại rủi ro về nguồn cung.

Trước Vũ Thu Phương, Hồ Ngọc Hà cùng nhiều sao Việt bị trộm vàng và hàng tỷ đồng Trước Vũ Thu Phương, những sao Việt như Hồ Ngọc Hà, Nhật Kim Anh, Minh Hằng cũng bị trộm đột nhập vào nhà, cuỗm mất nhiều tài sản giá trị.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói về 'thất bại của Nga' và tiếp tục sẵn sàng hỗ trợ Ukraine Những lời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken về "thất bại" của Vladimir Putin ở Ukraina cho thấy Nhà Trắng sẵn sàng tiếp tục hy sinh mạng sống của người dân Ukraine, Đại tá Douglas McGregor - cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết trên kênh YouTube Judgement Freedom.



Kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 9/6 (Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An trong ngày 9/6.

Cuộc 'cách mạng' tinh gọn bộ máy, cắt giảm 25 tổng cục 5 năm thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18 Trung ương 6 (khóa XII), cả nước đã cắt giảm 25 tổng cục, hiện chỉ còn 13 tổng cục (không tính Bộ Quốc phòng).

‘Giải mã’ cách bơm nước tưới không cần điện của nông dân Thanh Chương (Baonghean.vn) - Dù nắng hạn, cắt điện luân phiên, trong khi cây bí đòi hỏi phải tưới nước thường xuyên nhưng những “lão nông” ở xã Thanh Xuân (Thanh Chương) không hề lo lắng khi họ đã sáng tạo, dẫn nước về ruộng bí mà không cần điện.

Tiền gửi tiết kiệm sắp đáo hạn sẽ dịch chuyển vào bất động sản? (Baonghean.vn) - Theo đánh giá của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, gần đây, cùng với việc Ngân hàng Nhà nước liên tục hạ lãi suất, nhà đầu tư đã bắt đầu “săn tìm” những địa phương có dư địa phát triển lớn. Đã có nhiều tín hiệu khởi sắc rõ nét khi gia tăng về lượng giao dịch thành công.

Xăng dầu thế giới tăng; cổ phiếu ngành thép tăng mạnh; các nông sản chủ lực giá tăng, giảm không đáng kể (Baonghean.vn) - Các nguyên liệu công nghiệp, xây dựng như xăng dầu, gas duy trì đà tăng nhẹ do biến động của thị trường thế giới. Trong khi đó, trong nước các loại nông sản chủ lực như gạo, hồ tiêu, cà phê có xu hướng giảm giá nhẹ.

Tiền vệ gốc Nghệ An Andrej Nguyễn An Khánh hào hứng tập buổi đầu tiên cùng Đội tuyển Việt Nam (Baonghean.vn) - Sau khi hội quân, cầu thủ Việt kiều gốc Đô Lương, Nghệ An - Andrej Nguyễn An Khánh đã có buổi tập đầu tiên cùng Đội tuyển Việt Nam.

Huỳnh Như: 'Chuyến tập huấn tại Đức là cơ hội quý để học hỏi cho ĐT nữ Việt Nam'; Messi tiết lộ lý do không quay lại Barca (Baonghean.vn) - Ngày 7/6, ĐT nữ Việt Nam hoàn thành ngày tập thứ hai trong chuyến tập huấn tại Đức; Messi không muốn chịu trách nhiệm về việc Barca phải bán cầu thủ hay giảm lương. Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng hành hung phóng viên Công an xác định, Phạm Văn Phương - chủ cửa hàng quạt Khánh Phương và Lê Văn Hưng - nhân viên cửa hàng là 2 đối tượng hành hung phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chiều 6/6.

Thời tiết Nghệ An ngày nắng yếu, mưa tập trung vào chiều và đêm (Baonghean.vn) - Từ chiều nay (8/6) đến ngày 10/6 ở Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Dự báo có gió mạnh trên biển: Tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó (Baonghean.vn) - Trước dự báo trên biển có gió mạnh nguy hiểm, Nghệ An đã chỉ đạo các huyện, thị ven biển triển khai ngay các biện pháp ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Vụ vỡ đập ở Kherson - Nga gặp nhiều bất lợi? (Baonghean.vn) - Vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnepr khiến cả Nga và Ukraine đều rơi vào tình thế không mấy dễ chịu. Nó được cho là sẽ cản trở cơ hội phản công của Ukraine, nhưng cũng tạo ra bất lợi cho lực lượng Nga.

'Đọc' chiến thuật của Sông Lam Nghệ An trong trận thắng ở vòng 11, V-League 1-2023 (Baonghean.vn) - Chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh 2-1 của Sông Lam Nghệ An không đơn thuần chỉ là câu chuyện “thay tướng đổi vận” liên quan đến huấn luyện viên trẻ Phan Như Thuật.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung phát triển ngành Công Thương theo hướng hiện đại, lan tỏa tới các ngành khác (Baonghean.vn) - Làm việc với Sở Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu ngành bám sát kịch bản tăng trưởng của năm 2023 để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đọc truyện đêm khuya: Quân khu Nam Đồng - Phần XIV: Giang Cận 4 (Baonghean.vn) - Dưới ngòi bút của tác giả Bình Ca, các nhân vật trong Quân khu Nam Đồng lần lượt hiện ra với những đặc điểm tính cách đặc trưng, đã đem đến cho người đọc, người nghe những cảm xúc khó tả. Nhân vật Giang Cận là một ví dụ...

Bắt giữ nhóm đối tượng bán thuốc lá điện tử, bóng cười... trong quán karaoke, trà chanh (Baonghean.vn) - Công an huyện Yên Thành vừa phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt 03 vụ, 04 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và 06 vụ, 06 đối tượng về hành vi kinh doanh thuốc lá điện tử, bóng cười.

Thị xã Hoàng Mai công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (Baonghean.vn) - Từ 3 đảng viên, sau 10 năm phát triển, Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi được nâng cấp thành Đảng bộ với 43 đảng viên.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/6 (Baonghean.vn) - Trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết các khó khăn trong việc cung ứng điện; Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam… là những thông tin nổi bật ngày 7/6.