Phường Thu Thủy (thị xã Cửa Lò) - 30 năm tự hào xây dựng và phát triển

Những ngày đầu mới thành lập, phường Thu Thủy có 879 hộ dân với 4.126 khẩu; trong đó, có 49% dân số theo đạo Thiên Chúa giáo. Đời sống của nhân dân lúc bấy giờ chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt thủy, hải sản, trình độ dân trí thấp, con em ít được học hành, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội hầu như chưa có. Đây cũng là nguyên nhân khiến kinh tế của địa phương gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù đối diện với muôn vàn khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân phương Thu Thủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để từng bước phát triển vững chắc. Nhờ đó, sau 30 năm, phường Thu Thủy đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Với lợi thế về du lịch biển, Đảng bộ phường Thu Thủy đã lãnh đạo nhân dân khai thác tốt tiềm năng để đầu tư, phát triển hạ tầng ngày càng khang trang, hiện đại. Đến nay, toàn phường có 127 cơ sở lưu trú, với 1.823 phòng, có khả năng đón và phục vụ 15 nghìn lượt khách lưu trú/ngày đêm; trong đó, có 5 cơ sở được xếp hạng đạt chuẩn từ 2 - 4 sao. Phường có 37 nhà hàng, 16 kho đông lạnh, 21 cơ sở nuôi giữ, buôn bán hải sản, cung cấp hàng hóa cho nhiều thị trường trong nước, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, ăn uống và mua sắm của du khách.

Tính đến tháng 8/2024, phường Thu Thủy đón và phục vụ hơn 1,5 triệu lượt khách, doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt hơn 650 tỷ đồng.

Từ một phường có nền kinh tế kém phát triển, tổng giá trị sản xuất năm 1995 chỉ đạt 2,7 tỷ đồng, nhưng đến nay đã đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng dịch vụ (72,63%), công nghiệp, xây dựng (26,35%), giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư (1,02%). Thu nhập bình quân đầu người trong 6 tháng đầu năm 2024 của toàn phường đạt 194 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,5%, hộ cận nghèo 2%.

Bắt kịp xu thế phát triển, hạ tầng dân cư trên địa bàn phường cũng được quan tâm xây dựng đồng bộ. Hiện nay, có một số dự án quan trọng đã hoàn thành như: đường dọc số 3, đường Bình Minh, đường số 2 đi qua nhà thờ Giáo xứ Cửa Lò, đường ngang số 4.

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, từ năm 2021 đến nay, từ nguồn xã hội hóa của thị xã và phát huy nội lực trong nhân dân, phường Thu Thủy đã xây dựng được 29 tuyến đường, mương với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng.

Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt được những kết quả quan trọng. Các thiết chế văn hóa, thể thao từ phường đến khối ngày càng đồng bộ, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin tuyên truyền luôn được địa phương quan tâm đẩy mạnh và phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 90% trở lên; 100% khối đạt chuẩn văn hóa, phường có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn quốc gia.

Lấy con người làm trung tâm, những năm qua, công tác giáo dục, y tế cũng được địa phương quan tâm hàng đầu. 2/2 trường học trên địa bàn phường đều đạt chuẩn quốc gia, được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học cho học sinh; chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. Trạm y tế phường được Nhà nước đầu tư đạt chuẩn, đơn vị thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc đối tượng chính sách, người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được phường quan tâm chú trọng. Đặc biệt, phát huy mối đoàn kết giữa lương dân và giáo dân, những năm qua, đồng bào có đạo trên địa bàn luôn thực hiện tốt các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo.

Đây cũng là tiền đề giúp Đảng ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đảng bộ các cấp, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống ngày càng ấm no, tạo không khí đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không ngừng được củng cố về tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức hoạt động. Trải qua 7 kỳ Đại hội và triển khai các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ phường Thu Thủy từng bước được củng cố, nâng cao về mọi mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tháng 10 năm 1994, Đảng bộ phường Thu Thủy được thành lập với 56 đảng viên, 3 chi bộ và đến nay đã có 201 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ. Bình xét phân loại đảng viên hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, trên 94% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ phường Thu Thủy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Để đạt được thành tựu nêu trên, sau 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thu Thủy ra sức phấn đấu không ngừng, có nhiều đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn; chương trình hành động sát với thực tiễn, có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân; khai thác tiềm năng của địa phương để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, phường Thu Thủy tiếp tục kế thừa các giá trị, thành tựu đã đạt được trong 30 năm qua để đoàn kết, nỗ lực thực hiện có trọng điểm, hiệu quả chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp trên tất cả các lĩnh vực.

Phường chú trọng ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương là lĩnh vực du lịch, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, để đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu ngày càng cao của du khách khi về tham quan, nghỉ mát tại phường và thị xã; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ năng lực, văn hóa ứng xử cho cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động trong lĩnh vực du lịch; quan tâm các công trình trọng điểm trên địa bàn, nhất là đốc thúc triển khai dự án chợ hải sản quy mô, hiện đại, xứng tầm và hứa hẹn đây là công trình mang ý nghĩa lớn đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài phường, đáp ứng nhu cầu giao thương, nguồn hải sản tươi ngon, chất lượng cho nhân dân và du khách…

Năm 2000 UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua xuất sắc (giai đoạn 1995 - 2000); năm 2001 Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; tháng 1 năm 2004 được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 8 năm liên tục (giai đoạn 2000 - 2007) được UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Công an tặng Cờ, Bằng khen trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu (giai đoạn 2016 - 2018); hàng năm các tập thể cán bộ và nhân dân được Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp khen thưởng...