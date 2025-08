Xã hội Quân khu 4 kiểm tra công tác tổ chức, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tại Nghệ An Từ ngày 31/7 - 04/8, đoàn công tác số 2 của Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả tháng thứ nhất thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Huy Việt - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Tiếp, làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn An - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật và các cơ quan liên quan.

Quang cảnh kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Qua kiểm tra tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng; các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực: Khu vực 1 - Vạn An, Khu vực 2 - Quỳnh Lưu, Khu vực 3 - Quỳ Châu, Khu vực 5 -Anh Sơn; đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu ghi nhận, đánh giá cao việc tổ chức, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Nổi bật là việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện theo kế hoạch và từng bước ổn định tổ chức sau sắp xếp.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Kết luận kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng trong nắm bắt, dự báo, đánh giá đúng tình hình, nhất là trên các tuyến biển, biên giới, địa bàn trọng điểm, nhằm nâng cao cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu một số ý kiến trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Chuẩn bị đầy đủ các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, trong đó, đặc biệt lưu ý phương án, tổ chức các lực lượng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện giai đoạn 2 năm 2025 cho các lực lượng đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

Ngoài ra, phát huy vai trò của lãnh đạo địa phương trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Nâng cao chất lượng quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; kiện toàn tổ chức, biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, tiểu đội dân quân thường trực.

Đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An báo cáo việc tổ chức, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương. Ảnh: Hoàng Anh

Đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nhân cũng nhấn mạnh về phương pháp, tác phong công tác, trách nhiệm của người chỉ huy. Tiến hành tốt các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh các hoạt động thi đua. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Quản lý tốt vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật bảo đảm cho các nhiệm vụ.

Kiểm tra công tác quản lý, lưu trữ tài liệu tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An. Ảnh: Hoàng Anh

Kiểm tra công tác bảo đảm khu vực sinh hoạt của cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Tiếp tục báo cáo, đề xuất với Quân khu về những vướng mắc để sớm có phương pháp trong việc tổ chức cơ quan quân sự địa phương theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, góp phần ổn định công tác quân sự, quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc./.