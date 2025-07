Xã hội

Quân khu 4 điều động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng của bão số 3, tối ngày 22/7, mưa to kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước dâng cao làm cho nhiều xã miền núi Nghệ An đã bị cô lập. Quân khu 4 đã điều động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tiến hành di dời hơn 540 người dân đến nơi an toàn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả.