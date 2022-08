Quan Trấn thủ Nghệ An và La Sơn Phu tử với việc xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô

Sang thời thuộc Minh, mảnh đất Nghệ An lại là hành tại của Vua Trần Trùng Quang chống quân Minh xâm lược. Tuy nhiên cuộc khởi nghĩa Hậu Trần không tồn tại được lâu nên dấu ấn của Nghệ An trong cuộc khởi nghĩa này không có gì đặc biệt.

Đến năm 1418, Lê Lợi cùng các tướng dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, Thanh Hóa. Lần này Nghệ An đã cho thấy được hình ảnh của mình trong sự nghiệp đánh đuổi xâm lược, khôi phục Tổ quốc; qua đó cho ta thấy rõ hơn về vị thế và tầm quan trọng của mảnh đất Nghệ An trong lịch sử dân tộc. Ta biết rằng Lê Lợi và các tướng sĩ Lam Sơn sau hơn 5 năm hoạt động tại Thanh Hoá không những không phát triển được lực lượng, không mở rộng được căn cứ mà lại gặp quá nhiều khó khăn, tổn thất nên đến tháng 10 năm 1424, Bình Định Vương Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn theo kế của Nguyễn Chích đem quân vào Nghệ An (nay là Nghệ An – Hà Tĩnh). Lúc bấy giờ, Nguyễn Chích có nói rằng: “Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng người đông. Tôi đã từng qua lại Nghệ An nên rất thông thuộc đường đất. Nay hãy đánh trước lấy Trà Lân, chiếm cho được Nghệ An để làm chỗ đứng chân, rồi dựa vào nhân lực tài lực đất ấy mà quay ra đánh Đông Quan thì có thể tính xong việc dẹp yên thiên hạ”.

Mưu kế chiến lược bỏ Thanh Hoá vào Nghệ An của Nguyễn Chích đã cho thấy ngay kết quả: Chỉ trong vòng vài năm kể từ khi thực hiện kế hoạch đó, nghĩa quân Lam Sơn đã làm chủ 1 vùng rộng lớn trải dài từ Thanh Hoá vào tới tận Thuận Hoá (Huế ngày nay). Nếu so sánh với thời gian 6 năm từ 1418 đến 1423 chỉ quanh quẩn ở mấy huyện ở Thanh Hoá thì thấy hiệu quả của việc thay đổi chiến thuật tiến quân vào Nghệ An là cực kỳ to lớn. Từ Nghệ An, nghĩa quân đã liên tiếp đánh thắng địch những trận giòn dã như trận “Bồ Đằng sấm vang chớp giật”, trận “Trà Lân trúc chẻ tro bay”, trận Trà Lưu, trận Bồ Ải, trận tấn công thành Trài… tiến vào giải phóng Thuận Hoá… rồi tiến ra giải phóng Đông Đô, hoàn thành công cuộc đánh đuổi ngoại xâm, khôi phục lại nền độc lập dân tộc.