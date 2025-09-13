Thời sự Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số, Quốc hội số” Chiều 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số, Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành trong cả nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tham dự tại điểm cầu Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tham dư hội nghị. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số, Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là hoạt động thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội trong việc chuyển đổi số trong thực thi công vụ; thực hiện chỉ đạo cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải triển khai bài bản, có bộ tài liệu, tổ chức tập huấn, đánh giá để mỗi người thấy rõ trách nhiệm, nhu cầu, phục vụ công việc hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Hội nghị tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức; chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày; nhất là trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thể hiện quyết tâm của Quốc hội thực hiện chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, là: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt, là “chìa khóa vàng” để đưa đất nước phát triển bứt phá, vượt qua thách thức và hiện thực hóa khát vọng hùng cường.

Điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Ra mắt App “Bình dân học vụ số - Quốc hội số"

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐUQH về thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số” và chủ trương của Đảng ủy Quốc hội về việc xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng số cho một Quốc hội hiện đại, học tập suốt đời.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách tham gia hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu cũng được nghe các báo cáo chuyên đề bằng video về khung kiến thức, kỹ năng số cho một Quốc hội hiện đại; chuyên đề đối thoại phân tích chuyên sâu khung kiến thức, kỹ năng số cho một Quốc hội hiện đại; chuyên đề AI làm trợ lý cho đại biểu Quốc hội, công chức giải quyết những nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động công vụ; giới thiệu nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”; báo cáo kết quả công tác chuyển đổi số của Quốc hội và việc phối hợp trong thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐUQH, xây dựng nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”.

Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh Nghệ An tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu tại điểm cầu trực tiếp và trực tuyến cũng đã chứng kiến việc khai trương App trực tuyến “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” và lễ cam kết của người đứng đầu các cơ quan Quốc hội trong thực hiện “Bình dân học vụ số”.

Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh Nghệ An tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa



Dịp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” cho 2 cá nhân; trao tặng Bằng khen của Văn phòng Quốc hội cho 7 tổ chức, 12 cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của Quốc hội trong thời gian qua.

Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương chứng kiến Lễ ký cam kết thực hiện "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" của lãnh đạo các cơ quan Quốc hội và đoàn đại biểu Quộc hội các địa phương. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Lan tỏa tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã biểu dương Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” một cách bài bản, khoa học, hiệu quả và sát với nhu cầu thực tiễn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Để phát triển bình dân học vụ số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động của đất nước, của cả hệ thống chính trị và các cơ quan, các địa phương, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tập trung quan tâm chỉ đạo 6 lĩnh vực trọng tâm mà Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã chỉ ra.

Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa



Tổng Bí thư cũng khẳng định, thành công của phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” sẽ không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Quốc hội mà còn góp phần lan tỏa tri thức, kỹ năng trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư kêu gọi các đại biểu tiếp tục hăng hái hưởng ứng, nêu cao gương sáng học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo, biến bình dân học vụ số thành phong trào cách mạng sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị. Với sự đoàn kết, quyết tâm, mục tiêu xây dựng một Việt Nam số, một đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng nhất định sẽ đạt được.