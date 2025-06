Thời sự Nghệ An phát động phong trào 'Bình dân học vụ số', triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kêu gọi chung sức đồng hành với tinh thần: "Tư duy đột phá – Hành động quyết liệt – Hợp lực toàn dân – Dẫn đầu đổi mới".

Sáng 11/6, tại Trường Đại học Nghệ An, UBND tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và triển khai Cổng thông tin điện tử thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu dự chương trình tại điểm cầu chính Trường Đại học Nghệ An. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, cấp xã. Ảnh: Thành Duy

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính và Đề án 06 tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các ban, sở, ngành; trường đại học, cao đẳng, hiệp hội doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đồng bộ, rộng khắp

Chương trình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ; Kế hoạch hành động số 328-KH/TU ngày 24/4/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh trình bày các kế hoạch của UBND tỉnh nhằm thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số". Ảnh: Thành Duy

Để triển khai các văn kiện trên một cách bài bản, quyết liệt, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 348/KH-UBND với mục tiêu tổng quát: cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Trung ương và tỉnh; xác định nhiệm vụ, giải pháp, kết quả sản phẩm, tiến độ thực hiện cụ thể và phân công tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thực sự tạo được đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng, động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Kế hoạch hành động của UBND tỉnh đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và danh mục gồm 65 chỉ tiêu cụ thể và lộ trình thực hiện từng nhóm nhiệm vụ. Từng đầu mối được phân công phụ trách rõ ràng nhằm đảm bảo tiến độ và kết quả cụ thể trong triển khai.

Các đoàn viên, thanh niên dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An chính thức phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, một sáng kiến mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hướng tới phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho toàn dân.

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW ngày 21/3/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 378/KH-UBND để triển khai phong trào trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu trọng tâm nhằm phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người dân với tinh thần cách mạng, toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số; mọi người dân đều được trang bị kiến thức, kỹ năng số cần thiết để áp dụng trong cuộc sống hằng ngày nhằm nắm bắt, tận dụng, khai thác, thụ hưởng những thành quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang lại.

Đông đảo sinh viên dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Phong trào sẽ triển khai sâu rộng trong các năm 2025, 2026, tập trung vào đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, công tác phổ cập kỹ năng số cho người dân với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau” và “người dân, doanh nghiệp là trung tâm, mục tiêu, động lực của chuyển đổi số”.

Phong trào không chỉ hướng tới nâng cao nhận thức mà còn đặt mục tiêu cụ thể về tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học sinh có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc.

Tư duy đột phá – Hành động quyết liệt – Hợp lực toàn dân – Dẫn đầu đổi mới

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ý nghĩa của chương trình. Đây là dấu mốc khẳng định quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tỉnh Nghệ An trong việc tiên phong thực hiện chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - những động lực cốt lõi thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, hiện đại và bao trùm.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu quán triệt, triển khai Nghị quyết số 57 -NQ/TW của Bộ Chính trị và phát động Phong trào "Bình dân học vụ số". Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Nghị quyết số 57-NQ/TW là bản thiết kế chiến lược vĩ mô, đặt ra sứ mệnh lịch sử: chuyển đổi số không chỉ là công cụ mà phải trở thành động lực chủ đạo; khoa học và công nghệ không chỉ là lĩnh vực chuyên biệt mà phải hòa quyện trong từng quyết sách, từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

“Nghệ An xác định đây là cơ hội để bứt phá, phải đi sớm, phải đi tắt, đón đầu để khơi dậy tiềm năng con người, thu hẹp khoảng cách phát triển, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn”, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, Trường Đại học Nghệ An đã bấm nút phát động Phong trào “bình dân học vụ số” và Khai trương Cổng thông tin điện tử thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên tinh thần đó, tỉnh đã hành động khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; ban hành Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy và UBND tỉnh cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhóm giải pháp đột phá; xác lập các trụ cột thực thi: hạ tầng số, thể chế số, nguồn nhân lực số, dữ liệu mở và đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ.

Điểm lại những kết quả về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, đặc biệt Nghệ An đang dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ về tỷ lệ kinh tế số/GRDP. Tuy nhiên, theo Chủ tịch tỉnh vẫn còn khoảng cách giữa chính sách và thực thi; giữa thành thị và nông thôn; giữa người biết và người chưa biết, chưa được trao cơ hội tiếp cận tri thức số.

Cổng thông tin của Phong trào "Bình dân học vụ số" tại địa chỉ: binhdanhocvuso.gov.vn. Ảnh: Thành Duy

Chính vì vậy, phong trào “Bình dân học vụ số” được phát động hôm nay không chỉ là một chương trình hành động mà là một lời hiệu triệu: không để một ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chuyển đổi số.

Dẫn lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 80 năm trước: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh thông điệp: “Ngày nay, chúng ta có thể nói: Một xã hội không làm chủ được công nghệ là một xã hội chậm phát triển”.

Thay mặt thế hệ trẻ tỉnh nhà, sinh viên Nguyễn Bích Thủy - Trường Đại học Nghệ An đã phát biểu hưởng ứng phong trào bình dân học vụ số. Ảnh: Thành Duy

“Bình dân học vụ số” sẽ là chiến lược toàn dân để mỗi người dân Nghệ An, từ miền xuôi đến miền ngược, từ cụ già đến em nhỏ, đều có thể: Biết sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán điện tử, truy cập dịch vụ công; biết phòng tránh thông tin giả, bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân; biết học tập suốt đời qua nền tảng số, từng bước trở thành công dân số.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo ký cam kết thực hiện Phong trào "Bình dân học vụ số". Ảnh: Thành Duy

Phong trào được triển khai rộng khắp, sâu rộng, với phương châm “Dễ hiểu – Dễ học – Dễ làm – Dễ lan tỏa”, với sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, lực lượng giảng viên, giáo viên, sinh viên, đoàn viên, doanh nghiệp công nghệ và chính quyền các cấp.

Cùng với đó, Cổng Thông tin điện tử thực hiện Nghị quyết 57 tỉnh Nghệ An sẽ trở thành “bản đồ số” đồng hành với các cơ quan, tổ chức và người dân trong việc theo dõi tiến độ, chia sẻ sáng kiến và tăng cường tương tác giữa chính quyền với Nhân dân.

Lãnh đạo Mobifone Nghệ An trao quà tặng ủng hộ chương trình. Ảnh: Thành Duy

Để biến khát vọng thành hiện thực, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, chuyên gia, các trường đại học, các bậc học, các tầng lớp Nhân dân cùng chung sức đồng hành với tinh thần: Tư duy đột phá – Hành động quyết liệt – Hợp lực toàn dân – Dẫn đầu đổi mới.

UBND tỉnh sẽ tạo môi trường thuận lợi nhất để mỗi cá nhân, mỗi tổ chức có thể học tập, sáng tạo, khởi nghiệp và cống hiến cho sự phát triển chung và của đất nước.

Lãnh đạo VNPT Nghệ An trao quà tặng ủng hộ chương trình. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời giao các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ động, nghiêm túc tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết số 57.

“Với tất cả niềm tin và kỳ vọng, tôi chính thức phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh và công bố khai trương Cổng Thông tin điện tử thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW”.

Lãnh đạo Viettel Nghệ An trao quà tặng ủng hộ chương trình. Ảnh: Thành Duy

Tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, Trường Đại học Nghệ An đã bấm nút phát động Phong trào “bình dân học vụ số” và Khai trương Cổng thông tin điện tử thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW tỉnh Nghệ An tại địa chỉ nq57.nghean.gov.vn; lãnh đạo các đơn vị đã ký cam kết thực hiện phong trào.