Quỳ Châu đề nghị thu hồi một phần mỏ khai thác đá của Công ty Tùng Cường

Ngày 21/6/2021, UBND huyện Quỳ Châu có báo cáo số 341/BC-UBND về kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc báo nêu gửi UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Báo Nghệ An và các đơn vị, địa phương liên quan. Ngoài thông báo các kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc, UBND huyện Quỳ Châu cũng nêu một số kiến nghị đối với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Báo cáo nêu rõ, sau khi nhận được báo cáo của UBND xã Châu Tiến về tình trạng Công ty TNHH Tùng Cường nổ mìn khai thác đá làm đá văng vào nhà dân, UBND huyện Quỳ Châu đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Tùng Cường.

Báo cáo ngày 21/6/2021 của UBND huyện Quỳ Châu.

Qua kiểm tra xác minh ngoài thực địa và làm việc với các hộ dân khu vực xung quanh mỏ cho thấy, trong quá trình nổ mìn khai thác đá của Công ty TNHH Tùng Cường (vào lúc khoảng 11 giờ ngày 31/5/2021) đã gây đá văng vào nhà vườn làm ảnh hưởng tới 7 hộ dân gần khu vực mỏ tại bản Lầu; làm bể nói mái tôn, đá văng vào vườn và chuồng trại của các hộ dân. Nguyên nhân do công ty tiến hành khai thác khoan nổ mìn tại khu vực phía trên đỉnh mỏ, nên khi nổ mìn do áp lực nổ và độ cao của đỉnh mỏ, khai thác lại không có vật cản che chắn nên làm đá văng xa vào nhà 7 hộ dân khu vực xung quanh mỏ, làm vỡ ngói, kính, làm bị thương vật nuôi.

Vào các ngày 31/5 và 9/6/2021, Công ty TNHH Tùng Cường đã làm việc với các hộ dân bị thiệt hại do đá văng trong quá trình nổ mìn khai thác đá để xin lỗi người dân, thống nhất biện pháp khắc phục, bồi dưỡng, hỗ trợ thăm hỏi động viên tới các hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, khu vực moong phía Tây kéo dài từ điểm mốc số 1 đến mốc số 4, số 5 tiếp giáp với các đường dân sinh thì công ty đang dừng hoạt động khai thác theo kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, quá trình nổ mìn khai thác đá tại khu vực moong phía bên trong gây ra áp lực làm một số vỉa đá tại moong phía Tây rơi xuống.



Cục đá văng vào làm vỡ kính và ngói nhà dân ở bản lầu xã Châu Tiến, Quỳ Châu. Ảnh: Hà Giang

Đối với quản lý nhà nước của UBND huyện Quỳ Châu, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh của nhân dân, UBND huyện Quỳ Châu đã ban hành công văn số 651/UBND-TNMT ngày 3/6/2021 về tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản của công ty; thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong khai thác khoáng sản của công ty Tùng Cường.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra yêu cầu công ty Tùng Cường tuyệt đối không được khai thác tại khu vực moong phía Tây kéo dài từ mốc giới số 1 đến các mốc số 5 và 4, cũng như không được khoan nổ mìn tại khu vực phía trên đỉnh mỏ có thể làm đá văng gây mất an toàn trong quá trình khai thác.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện cũng yêu cầu Công ty TNHH Tùng Cường khôi phục lại các mốc ranh giới mỏ theo kết luận của Đoàn kiểm tra theo quyết định số 65/QĐ-KT ngày 7/6/2021 của phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An; khơi dòng chảy khu vực xe tại tuyến đường vào mỏ, để tránh ảnh hưởng tới tài sản của các hộ gia đình khi mùa mưa lũ về. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ thuê đất khu vực xưởng chế biến công trình phụ trợ, bãi tập kết xe máy theo quy định.

Lèn đá Na Bàng, nơi Công ty TNHH Tùng Cường khai thác đá gây ảnh hưởng đến đời sống người dân bản Lầu, xã Châu Tiến. Ảnh: Hà Giang



Giao UBND xã Châu Tiến tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý, trong đó quan tâm chú trọng đến hoạt động khai thác của Công ty TNHH Tùng Cường nói riêng theo kết luận của Sở Tài nguyên Môi trường tại Công văn số 6704/CV-STNMT-KS ngày 22/12/2020.

Đối với Công ty TNHH Tùng Cường cần thực hiện theo đúng kết luận của Đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động khai thác vị trí mỏ từ mốc 1 đến mốc 5 và 4. Thuê đơn vị tư vấn khôi phục lại các mốc ranh giới mỏ theo kết luận của đoàn kiểm tra (Quyết định số 65 của phòng cảnh sát môi trường Công An Nghệ An), có giám sát của UBND xã, phòng Tài nguyên Môi trường huyện. Khắc phục, nạo vét đất đá, khơi thông dòng chảy đảm bảo an toàn khi mưa lũ xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.