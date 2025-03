Pháp luật

Quy định mới về tuổi lái xe máy, ôtô từ năm 2025

Có phải từ năm 2025, quy định về tuổi lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có sự khác biệt so với quy định cũ?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Trọng Duy (Tân Kỳ, Nghệ An).