Pháp luật Quy định về hoạt động vận tải đưa đón trẻ em mầm non, học sinh bằng xe ô tô Anh Nguyễn Đình Văn trú tại huyện Diễn Châu hỏi: hoạt động vận tải đưa đón trẻ em mầm non, học sinh bằng xe ô tô được quy định cụ thể như thế nào?

Trả lời

Điều 70 Luật Đường bộ 2024 quy định về hoạt động vận tải đưa đón trẻ em mầm non, học sinh bằng xe ô tô như sau:

1. Hoạt động vận tải đưa đón trẻ em mầm non, học sinh bằng xe ô tô là hoạt động sử dụng xe ô tô để đưa đón trẻ em mầm non, học sinh đi lại giữa nơi ở và nơi học tập hoặc tham gia các hoạt động khác.

Trường Tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức là một trong những trường sử dụng xe đưa đón học sinh nhiều nhất tỉnh. Ảnh tư liệu Mỹ Hà

2. Hoạt động vận tải đưa đón trẻ em mầm non, học sinh bằng xe ô tô do cơ sở giáo dục tự tổ chức hoặc do đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện và được quy định như sau:

a) Trường hợp cơ sở giáo dục tự tổ chức hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh phải đáp ứng quy định về hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô;

b) Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đưa đón trẻ em mầm non, học sinh bằng xe ô tô phải đáp ứng quy định về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

3. Hoạt động vận tải đưa đón trẻ em mầm non, học sinh bằng xe ô tô phải tuân thủ quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.