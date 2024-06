Thời sự Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Nguyên được lập theo cấu trúc không gian: 2 vùng, 2 động lực, 3 đô thị, 3 trục phát triển Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Nguyên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2024 diễn ra vào ngày 3/6.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện một số ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đồ án, huyện Hưng Nguyên là vệ tinh quan trọng của thành phố Vinh; là vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An gắn với các ngành công nghiệp, dịch vụ du lịch, nông lâm ngư nghiệp...

Hưng Nguyên là khu vực phía Nam của tỉnh Nghệ An, nằm giáp thành phố Vinh với tiềm năng phát triển công nghiệp tập trung và các mô hình logistics hiện đại; du lịch sinh thái, cảnh quan, nghỉ dưỡng cao cấp, gắn liền với các cảnh quan thiên nhiên và các di tích lịch sử văn hóa; là đầu mối giao thương quan trọng trung chuyển hàng hóa và dịch vụ thương mại du lịch của tỉnh, kết nối hiệu quả với các thị trường khắp cả nước.

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Nguyên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập theo cấu trúc không gian gồm: 2 vùng, 2 động lực, 3 đô thị, 3 trục phát triển. Ảnh: Thành Duy

Huyện Hưng Nguyên hiện có 18 đơn vị hành chính, bao gồm: Thị trấn Hưng Nguyên và 17 xã) có diện tích hơn 159km2.. Theo đó, huyện được định hướng phân thành 2 vùng phát triển không gian theo hướng vừa kết nối với tổng thể phát triển chung của tỉnh Nghệ An, vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng của địa bàn khu vực.

Phân vùng 1: Phân vùng phía Bắc, gồm thị trấn Hưng Nguyên và 5 xã (Hưng Trung, Hưng Yên Nam và Hưng Yên Bắc, Hưng Tây, Hưng Đạo). Diện tích khoảng 7.427,72ha (bằng 46,63% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện).

Đây là vùng động lực trung tâm, phát triển kinh tế tổng hợp, đô thị, công nghiệp, dịch vụ, thương mại và là đầu mối giao lưu với các địa phương lân cận; Liên kết chặt chẽ, toàn diện với sự phát triển chung của vùng. Hạt nhân phát triển là thị trấn Hưng Nguyên (đô thị loại V).

Phân vùng 2: Phân vùng phía Nam, gồm 12 xã (Hưng Thịnh, Hưng Mỹ, Hưng Lợi, Hưng Phúc, Châu Nhân, Xuân Lam, Hưng Nghĩa, Hưng Thành, Hưng Thông, Hưng Tân, Long Xá, Hưng Lĩnh). Diện tích khoảng 8.501,46ha (bằng 53,37% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện). Đây là vùng phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Hạt nhân phát triển là đô thị Hưng Thịnh và đô thị Long Xá (đô thị loại V).

Hưng Nguyên được định hướng phân thành 2 vùng phát triển không gian gồm: phân vùng phía Bắc và phân vùng phía Nam. Ảnh: Thành Duy

Đồ án được lập gắn liền với 2 động lực tăng trưởng của tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là đô thị trung tâm thành phố Vinh mở rộng và Khu Kinh tế Nghệ An. Theo đó, Hưng Nguyên nằm về phía Tây được định hướng là đô thị vệ tinh quan trọng của TP Vinh và nằm trong vùng mở rộng Khu Kinh tế Nghệ An, thuộc khu vực 1 dự kiến mở rộng lên 70.000ha, thêm các xã: Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam và Hưng Tây thuộc huyện Hưng Nguyên.

Trên địa bàn huyện Hưng Nguyên được định hướng phát triển 3 đô thị gồm: Thị trấn Hưng Nguyên, đô thị Hưng Thịnh, đô thị Long Xá.

Thị trấn Hưng Nguyên (đô thị loại V) có chức năng là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, văn hóa, khoa học kỹ thuật và dịch vụ công cộng của huyện Hưng Nguyên. Giai đoạn đến năm 2030, thị trấn Hưng Nguyên hiện nay (758,1 ha); dân số khoảng 20.000 người; đạt tiêu chí đô thị loại V.

Giai đoạn 2030-2050: Mở rộng diện tích, lấy toàn bộ ranh giới hành chính xã Hưng Tây. Tổng diện tích 2.598,7ha. Dân số khoảng 70.800 người. Nâng cao tiêu chí đô thị loại V.

Đô thị Hưng Thịnh (đô thị loại V): Là đô thị thương mại dịch vụ khu vực phía Đông Bắc của huyện Hưng Nguyên và là đô thị vệ tinh phía Nam của thành phố Vinh. Theo đó, giai đoạn đến năm 2030 sẽ hình thành đô thị Hưng Thịnh gồm các xã: Hưng Mỹ, Hưng Thịnh, Hưng Lợi và Hưng Phúc. Tổng diện tích 2.226,87ha; dân số khoảng 27.000 người. Đạt tiêu chí đô thị loại V. Giai đoạn 2030-2050, định hướng phát triển dân số khoảng 49.000 người. Hoàn thiện và nâng cao tiêu chí đô thị loại V.

Đô thị Long Xá (đô thị loại V), là đô thị thương mại dịch vụ khu vực phía Tây Nam huyện Hưng Nguyên. Giai đoạn đến năm 2030 sẽ hình thành đô thị Long Xá gồm xã Long Xá và xã Hưng Lĩnh. Tổng diện tích 1.427,02ha; dân số khoảng 18.700 người. Đạt tiêu chí đô thị loại V. Giai đoạn 2030-2050, định hướng phát triển dân số khoảng 22.600 người. Hoàn thiện và nâng cao tiêu chí đô thị loại V.

Dân số hiện trạng toàn huyện khoảng 125.934 người, trong đó dân số đô thị khoảng 9.898 người, tỷ lệ đô thị hóa 7,9%. Dự báo năm 2030, dân số toàn huyện khoảng 152.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 65.700 người, tỷ lệ đô thị hóa 42-44%. Dự báo đến năm 2050, dân số toàn huyện khoảng 233.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 142.500 người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 60-62%.

Trên địa bàn huyện Hưng Nguyên được định hướng phát triển 3 đô thị gồm: Thị trấn Hưng Nguyên, đô thị Hưng Thịnh, đô thị Long Xá. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, Hưng Nguyên được định hướng phát triển theo 3 hành lang gồm: hành lang đô thị - dịch vụ - dịch vụ, thương mại; hành lang sinh thái nông nghiệp phía Nam và hành lang sinh thái sông Lam.

Ngoài ra, về không gian phát triển, đáng chú ý, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, ngoài khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An có diện tích rộng 750ha, sẽ được quy hoạch các khu công nghiệp tại xã Hưng Tây, Hưng Yên Nam, Hưng Trung và Hưng Yên Bắc với tổng diện tích khoảng 1.200ha theo định hướng quy hoạch tỉnh Nghệ An và định hướng phát triển mở rộng Khu kinh tế Nghệ An.

Đồng thời, quy hoạch mới 2 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 140ha, gồm: Cụm công nghiệp Hưng Yên tại xã Hưng Yên Nam, quy mô khoảng 70ha; ưu tiên các dự án chế tạo, lắp ráp thiết bị điện, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, sản phẩm phụ trợ,... Cụm công nghiệp tại xã Hưng Tân, Hưng Nghĩa, quy mô khoảng 70ha; ưu tiên các dự án sản xuất đồ gia dụng, vật liệu xây dựng, sản xuất đồ gỗ, trang trí nội thất,... Đồng thời bố trí các khu vực phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn một số xã để phục vụ công tác sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, diện tích từ 4ha -10ha/xã.

Ngoài ra, đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Nguyên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 còn định hướng rõ phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hạ tầng.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện, phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.