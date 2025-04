Quý I/ 2025, Nghệ An phát hiện, xử lý hơn 1.000 vụ hàng giả, gian lận thương mại

“

Quý I năm 2025, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý 30.651 vụ việc vi phạm (giảm 0,77% so với cùng kỳ). Trong đó, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 6.754 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (tăng 74,51% so với cùng kỳ); 22.774 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (giảm 11,06% so với cùng kỳ); 1.113 vụ hàng giả, vi phạm sử hữu trí tuệ (giảm 20,9% so với cùng kỳ); thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.616,7 tỷ đồng (tăng 59,45% so với cùng kỳ); khởi tố hình sự 1.328 vụ (tăng 18,36% so với cùng kỳ), 2.046 đối tượng (tăng 21,35% so với cùng kỳ).