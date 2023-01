Quy trình 'độc' của đường dây sản xuất hơn 100 tấn sách giả tại Hà Nội

Các đối tượng chia nhỏ công đoạn gắn với nhiều địa điểm khác nhau, việc vận chuyển giữa cơ sở sản xuất, kho hàng và cơ sở đóng gói, phát hành được thực hiện bằng xe tải riêng, cả xe đông lạnh, vào buổi tối...

Tại họp báo của Công an TP. Hà Nội chiều 14/1, Thượng tá Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đã thông tin cụ thể hơn về phương thức, thủ đoạn của đường dây sản xuất, buôn bán số lượng lớn sách giả do Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Phòng An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội bóc gỡ.

Mỗi ngày bán 50-70 triệu đồng tiền sách giả

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện Nguyễn Tiến Đạt (SN 1993), quê Tam Nông, Phú Thọ; trú Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và vợ nghi vấn hoạt động sản xuất, kinh doanh sách giả với số lượng rất lớn.

Đơn vị đã triển khai công tác xác minh nhân dân, lai lịch, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh sách lậu của đối tượng để có cơ sở xác định tính chất thật - giả của các đầu sách.

Qua đó xác định, Đạt cùng Phan Thành Long (SN 1999), quê Tam Nông, Phú Thọ, trú huyện Quốc Oai, Hà Nội là cháu họ của Đạt và Đinh Văn Thịnh (SN 1993), trú huyện Quốc Oai góp vốn cùng làm. Long chịu trách nhiệm quản lý công việc tại xưởng in, photo copy, Đạt chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động sản xuất, mua bán.

Nguyễn Tiến Đạt lập hàng chục trang trên các mạng xã hội Facebook, Tiktok... để kinh doanh sách không có hóa đơn chứng từ, nghi có nguồn gốc in sao lậu với số lượng lớn và doanh thu rất lớn.

Ngày 20/12/2022, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra chủ trì, cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám xét khẩn cấp 8 địa điểm là nơi ở, đồng thời là nơi đặt văn phòng quảng cáo và chốt đơn bán hàng online, cơ sở in, cơ sở photo, nơi đặt máy móc photo tài liệu, đóng gói thành phẩm và kho chứa các loại sách giả. Kết quả thu giữ hơn 100 tấn sách, khoảng trên 400 đầu sách các loại với 392.006 cuốn sách, cùng nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện dùng để sản xuất, buôn bán sách giả.

Đây là vụ bắt giữ sách có nguồn gốc in sao lậu có quy mô và số lượng tang vật tạm giữ lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP. Hà Nội phát hiện và đấu tranh. Mỗi ngày các đối tượng bán khoảng 300-400 đơn hàng với số lượng từ 300-600 cuốn sách, tổng giá trị tiền hàng từ 50 đến 70 triệu đồng. Chủng loại sách đa dạng, chủ yếu các loại sách thịnh hành trên thị trường như: Đắc Nhân Tâm, Trí tuệ Do Thái, Đọc vị bất kỳ ai, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, Muôn kiếp nhân sinh... Đáng chú ý, những cuốn sách vừa được xuất bản, bán chạy ngay lập tức xuất hiện sách giả được rao bán, gây bức xúc trong xã hội cũng như đối với các nhà xuất bản, người làm sách chân chính.

Đạt khai, tùy từng loại sách khác nhau, với số trang sách mà tính lợi nhuận gồm: Giá thành sản xuất mỗi cuốn sách chiếm 30% giá trị thực tế của sách thật bán trên thị trường. Sau đó Đạt sẽ bán giá chênh lệch lên từ 5-7 nghìn đồng/cuốn tùy từng loại.

Từ khi bắt đầu sản xuất, buôn bán sách giả tháng 4/2021 đến nay, đối tượng này không nhớ rõ số tiền hưởng lợi cụ thể bởi đang trong quá trình đầu tư, sản xuất nên tiền hàng bán được lại sử dụng đầu tư vào máy móc, kho xưởng. Chỉ biết số tiền thu lợi bất chính là hàng tỷ đồng và đối tượng dùng một phần để đầu tư lại. Việc sản xuất, mua bán sách không có hợp đồng in ấn, hóa đơn chứng từ.

Quy trình khép kín, rao bán online, che giấu thông tin

Thượng tá Ngô Xuân Hải - Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ cho biết, khó khăn trong phát hiện, bóc gỡ đường dây này là, việc sản xuất và phát hành sách giả được thực hiện theo quy trình khép kín, từ sản xuất, quảng cáo đến phát hành, khác với phương thức của các đối tượng khác trước đây. Xưởng in và cơ sở photo copy do các đối tượng tự đầu tư và làm chủ sản xuất sách lậu nên quá trình hoạt động luôn đóng cửa, địa điểm ở xa trung tâm, không có biển hiệu và không cho người lạ ra, vào.

Các kho hàng được phân tán ở nhiều địa điểm xa, cách biệt với các cơ sở sản xuất, có nơi ở khu vực hoang vắng, luôn đóng kín cửa. Các đối tượng chia nhỏ các công đoạn gắn với nhiều địa điểm khác nhau, chẳng hạn, văn phòng ở Cầu Giấy, xưởng in và cơ sở photo ở huyện Quốc Oai; kho sách và cơ sở đóng gói lại ở huyện Thạch Thất... Việc vận chuyển giữa cơ sở sản xuất, kho hàng và cơ sở đóng gói phát hành được thực hiện bằng xe tải riêng, cả xe đông lạnh, vào buổi tối, thời điểm ít bị để ý, có người cảnh giới để đối phó với cơ quan chức năng.

Ngoài ra, quá trình quảng cáo bán hàng qua các kênh bán hàng online trên mạng xã hội như Facebook, Tiktok... các đối tượng che giấu thông tin cá nhân. Việc giao hàng thông qua các công ty chuyển phát nhanh, che giấu địa chỉ giao sách, đăng các địa chỉ giả ở các tỉnh ngoài... gây khó khăn cho cơ quan Công an trong quá trình điều tra, xác minh. Thêm nữa, các tài khoản thanh toán, đăng ký phương tiện... đều không dùng thông tin của các đối tượng chính...

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án "Nguyễn Tiến Đạt cùng đồng phạm sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại TP. Hà Nội" và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Nguyễn Tiến Đạt, Phan Thành Long, Đinh Văn Thịnh về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Hà Nội khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các phòng chức năng của các ngành và các đơn vị, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác phát hiện, đấu tranh với các hoạt động sản xuất, kinh doanh sách giả, nhất là phương thức bán hàng online, sản xuất và phát hành các xuất bản phẩm chưa được phép xuất bản, phát hành tại Việt Nam.

"Đây là hiện tượng đang diễn ra với quy mô khác nhau, thậm chí có cả quy mô nhỏ lẻ, không theo phương thức như trước kia mà sử dụng các phương tiện in nhanh, photocopy hiện đại" - Thượng tá Nguyễn Tiến Thắng đánh giá và đề nghị các nhà xuất bản, những người làm sách tiếp tục phát hiện các dấu hiệu vi phạm của hoạt động này để trao đổi, phối hợp các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng CAND đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm...

Đồng thời, cơ quan Công an cũng sẽ kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh online, làm bảo đảm tuân thủ pháp luật, góp phần ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng phương thức này để kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng cấm...