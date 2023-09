Quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong triển khai thực hiện Đề án 06

Hiện nay, một số dịch vụ công trong Đề án 06 được triển khai đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, lưu trú; cấp và cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu; đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy; cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng; thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ…

Nghệ An cũng đã cơ bản hoàn thành việc làm sạch dữ liệu dân cư với các dữ liệu chuyên ngành với 1.505.917 trường hợp. Cấp tài khoản an sinh cho 100.172 hộ nghèo, hộ cận nghèo có đủ điều kiện. Ngoài ra, mở tài khoản và chi trả qua tài khoản cho các đối tượng người có công với cách mạng là 15.239 tài khoản với số tiền 8,443 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các nền tảng số, phần mềm dùng chung của tỉnh đều được triển khai trên các nền tảng điện toán đám mây bảo đảm vận hành hiệu quả, an toàn thông tin.