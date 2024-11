Thể thao Quyết tâm chinh phục các giải đấu quốc tế của võ sĩ người Nghĩa Đàn Cách đây hơn 2 tuần, tại Giải Vô địch Kickboxing châu Á năm 2024 được tổ chức tại Campuchia, vận động viên Phan Trọng Quý đã giành được 1 tấm Huy chương Bạc – thành tích tốt nhất mà một vận động viên võ thuật Nghệ An giành được từ đầu năm 2024 đến nay.

Niềm đam mê võ thuật

Sinh năm 2003, là con út trong gia đình nông dân có 4 chị em ở xã Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn), do từ nhỏ còi cọc, yếu ớt nên khi học hết tiểu học, Phan Trọng Quý được bố mẹ cho theo học lớp võ cổ truyền mở trên địa bàn xã. Sau một thời gian tập luyện môn võ này, không những cải thiện được thể chất, Quý dần yêu thích, rồi trở nên đam mê với võ thuật.

Phan Trọng Quý - Vận động viên Kickboxing của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Một năm sau đó, Phan Trọng Quý được thầy Võ Hồng Quảng – Chủ nhiệm lớp học tuyển chọn vào lớp năng khiếu nghiệp dư võ cổ truyền do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An liên kết tổ chức trên địa bàn huyện. Đến tháng 1/2018, kết thúc học kỳ I lớp 9, Quý là một trong những võ sinh được thầy Quảng đưa xuống Vinh để thi tuyển vào tuyến trẻ bộ môn Võ cổ truyền – Boxing – Kickboxing của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An và nhanh chóng trúng tuyển, chính thức trở thành vận động viên võ thuật thành tích cao.

Được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp, Phan Trọng Quý có sự tiến bộ vượt trội. Hơn 5 tháng sau khi chính thức trở thành vận động viên thể thao thành tích cao, Quý được tham dự giải đấu đầu tiên là Giải trẻ và thiếu niên võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XIX năm 2018 được tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng. Tại giải đấu này, cậu bé người Nghĩa Đàn giành được 1 Huy chương Đồng ở hạng cân 51 kg.

Từ năm 2019, nhận thấy Phan Trọng Quý có nhiều tố chất để phát triển ở môn Kickboxing, các huấn luyện viên ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An đã hướng cho Quý tập trung nhiều hơn cho bộ môn này. Và những thành công ban đầu đã đến khi trong 2 năm liên tiếp (2019, 2020), Phan Trọng Quý đã giành Huy chương Bạc tại Giải vô địch trẻ Kickboxing toàn quốc.

Tuy nhiên, từ năm 2021 – 2023, sự phát triển của Phan Trọng Quý bị chững lại do những sự cố. Đầu tiên là trong cả năm 2021 và nửa đầu năm 2022, các giải thể thao không thể tổ chức do dịch Covid-19 khiến vận động viên này không được lên sàn đấu một thời gian dài. Dù cuối năm 2022, tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX, Phan Trọng Quý giành được Huy chương Đồng, nhưng bước sang năm 2023, những chấn thương lại khiến vận động viên này một lần nữa lỡ hẹn với các huy chương ở các giải đấu.

Năm 2024, Phan Trọng Quý đã có sự trở lại khá ngoạn mục ở các giải đấu trong nước. Đầu tiên là tại Giải vô địch các đội mạnh toàn quốc môn Kickboxing năm 2024 được tổ chức vào tháng 3 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Quý đã giành được 1 tấm Huy chương Bạc. 3 tháng sau, tại Giải vô địch Kickboxing khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Quý đã lên ngôi cao nhất ở hạng cân 60 kg. Đến đầu tháng 9 vừa qua, tại Giải vô địch Kickboxing toàn quốc năm 2024 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai, Phan Trọng Quý một lần nữa giành Huy chương Vàng. Do Giải vô địch toàn quốc là giải đấu trong nước ở cấp độ cao nhất của các bộ môn thể thao thành tích cao nên đây cũng là thành tích tốt nhất mà Phan Trọng Quý từng giành được ở các giải đấu quốc gia.

Bước ra sàn đấu quốc tế

Sau tấm Huy chương Vàng giải vô địch Kickboxing toàn quốc năm 2024, Phan Trọng Quý được tuyển chọn vào Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự Giải vô địch Kickboxing châu Á -2024 được tổ chức tại Campuchia, thi đấu ở hạng cân 60 kg. Lần đầu tiên tham dự một giải đấu quốc tế, vận động viên người Nghệ An đã lần lượt có những chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ người Kuwait và Kyrgyzstan để có mặt tại trận chung kết.

Phan Trọng Quý (quần đỏ) thi đấu tại Giải vô địch Kickboxing châu Á năm 2024. Ảnh: NVCC

Trước đối thủ rất mạnh là võ sĩ người Kazakhstan - ứng cử viên số 1 ở nội dung 60 kg, Phan Trọng Quý đã không thể tạo ra bất ngờ. Tuy nhiên, tấm Huy chương Bạc ở lần dự Giải vô địch Kickboxing châu Á -2024 cũng là thành công ngoài mong đợi đối với vận động viên này.

“ Khi được chọn tham dự Giải vô địch Kickboxing châu Á, em rất háo hức. Khi gặp các đối thủ, em luôn tuân thủ chiến thuật do HLV đưa ra, tiếc là VĐV Kazakhstan ở chung kết quá mạnh nên em không thể giành chức vô địch. Dù vậy, kết quả lần này là động lực để em tiếp tục tập luyện, hướng đến những thành tích tốt ở các giải đấu sắp tới. Vận động viên Kickboxing Phan Trọng Quý (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An).

Huấn luyện viên Bùi Duy Vinh – Trưởng bộ môn Võ cổ truyền – Boxing – Kickboxing của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An nhận xét về học trò: “Phan Trọng Quý có tố chất tốt, rất siêng năng, chịu khó nên nhanh chóng nắm bắt được các kỹ thuật của bộ môn Kickboxing. Dù đã lập gia đình được 2 năm nhưng vận động viên này chưa bao giờ có dấu hiệu sao nhãng trong tập luyện. Tuy nhiên, do việc đầu tư cho thể thao thành tích cao của tỉnh nhà còn nhiều khó khăn nên Quý chưa có điều kiện để tăng cường tập huấn, cọ xát với nhiều đối thủ với những lối đánh khác nhau để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Như qua trận chung kết Giải vô địch Kickboxing châu Á, xét về các yếu tố như thể hình, thể lực, sức mạnh, kỹ thuật, sự nhanh nhẹn…, Quý không hề thua kém đối thủ. Tuy nhiên, điều mà vận động viên nước bạn tỏ ra vượt trội hơn, đó là bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc".

Phan Trọng Quý và huấn luyện viên Bùi Duy Vinh. Ảnh: NVCC

Hiện Phan Trọng Quý đang cùng các đồng đội nỗ lực tập luyện, hướng tới Giải Kickboxing Cúp các CLB toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 11 tới với mục tiêu giành thêm 1 tấm Huy chương Vàng ở hạng cân 60 kg.

“Năm 2025, ngoài mục tiêu giành Huy chương Vàng ở các giải đấu trong nước, em sẽ phấn đấu để được góp mặt trong thành phần Đội tuyển quốc gia Kickboxing tham dự SEA Games 33 và giải được tổ chức tại Thái Lan, giành Huy chương Vàng và Giải vô địch Kickboxing châu Á. Ở cả 2 giải đấu quốc tế này, mục tiêu của em đều là giành huy chương Bạc trở lên”, Phan Trọng Quý chia sẻ.