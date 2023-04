Quyết tâm xây dựng Quế Phong trở thành huyện khá của vùng Tây Bắc Nghệ An

Thứ ba, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hàng hóa, phát triển quy mô sản xuất, hình thành hệ thống các sản phẩm chủ lực gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện. Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ năm, phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế; chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách. Làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc gắn xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, thân thiện; thu hẹp chênh lệch giữa các xã vùng thấp và vùng cao, biên giới.

Thứ sáu, làm tốt công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia để phát triển kinh tế – xã hội./.