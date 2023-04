Quỳnh Lưu: Kiểm tra, xử lý thông tin xung quanh bài 'Làm rõ dấu hiệu tội phạm ở vụ phá rừng, đánh người tại Quỳnh Châu'

(Baonghean.vn) - UBND huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An, Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Nghệ An số ra ngày 30/3/2023 có bài “Làm rõ dấu hiệu tội phạm ở vụ phá rừng, đánh người tại Quỳnh Châu” phản ánh: “Ngày 28/02/2023 và ngày 2/3/2023, một nhóm đối tượng thường trú tại thôn 6, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu đã tự ý vào lấn chiếm đất, dùng máy múc san ủi, phá rừng tại khu vực thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An đang quản lý và bảo vệ.

Nhóm đối tượng này còn hành hung khiến anh Nguyễn Khắc Hoàn - cán bộ bảo vệ rừng phải nhập viện. Khu vực bị tàn phá là rừng trồng thuộc Dự án 5 triệu ha rừng thông, keo theo Quyết định 661/QĐ-TTg, ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là tài sản công thuộc sở hữu Nhà nước, được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An quản lý. Phát hiện sự việc, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An đã huy động lực lượng ngăn chặn và bảo vệ tang vật ngay tại hiện trường. Diện tích rừng bị tàn phá khoảng 2,2 ha nằm sát với một số lô rừng sản xuất thuộc địa phận xã Quỳnh Châu. Số lượng gỗ bị chặt phá lên đến hàng chục m3”.

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã chỉ đạo UBND huyện kiểm tra, khảo sát và ngày 12/4/2023, Huyện ủy Quỳnh Lưu có Công văn số 477-BC/HU về việc “xử lý vụ việc Báo nêu”, kết quả như sau:

I. Diễn biến vụ việc

Theo Báo cáo số 97/BC-BQL, ngày 6/3/2023 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An về việc một số cá nhân tự ý vào khai thác rừng trồng thông, keo thuộc sở hữu Nhà nước đã được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An quản lý và sử dụng để chiếm đất: Vào hồi 14 giờ 24 phút, ngày 28/2/2023, trong lúc tuần tra rừng, tổ bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An đã phát hiện một số công dân xã Quỳnh Tân tự ý khai thác rừng thông, keo tại Lô 1, Khoảnh 3, Tiểu khu 343B (địa giới hành chính thuộc xã Quỳnh Châu, giáp ranh với xã Quỳnh Tân), rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An quản lý. Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An đã huy động lực lượng ngăn chặn hành vi, đồng thời, lập biên bản kiểm tra và bàn giao tang vật, gồm xe ô tô biển kiểm soát 74C - 108.11 và 5,832 m3 gỗ thông (gỗ tròn) cho Hạt Kiểm Lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai xử lý.

Trong khi chờ cơ quan chức năng xử lý, chiều 2/3/2023, nhóm đối tượng trên tiếp tục vào khai thác số cây keo còn lại trên lâm phần này. Ban Quản lý rừng phòng hộ đã huy động lực lượng bảo vệ rừng để ngăn chặn và báo cáo Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai hỗ trợ. Quá trình làm việc, các đối tượng chặt phá rừng không hợp tác, không cung cấp thông tin cá nhân, bỏ lại hiện trường gồm 1 cưa xăng hiệu Husqvavna 365 và 1 xe ô tô biển kiểm soát 22C - 033.97 với 7,47 m3 gỗ keo (5,174 m3 gỗ nằm trên xe và 2,29 m3 gỗ rải rác trên lâm phần). Diện tích rừng bị chặt phá là 2,29 ha. Từ ngày 2/3 đến rạng sáng ngày 6/3/2023, trong khi chờ Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai điều tra, xác minh, xử lý vụ việc, Ban Quản lý rừng phòng hộ cử lực lượng bảo vệ tang vật tại hiện trường (gồm xe ô tô và gỗ keo).

Sáng 6/3/2023, đối tượng cầm đầu là Đậu Huy Hùng, công dân xã Quỳnh Tân huy động khoảng gần 30 người vào hiện trường khai thác rừng đánh lực lượng bảo vệ rừng, gây thương tích cho ông Nguyễn Khắc Hoàn, nhân viên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An. Đồng thời, các đối tượng đã đưa ô tô biển kiểm soát 22C - 033.97 và 5,174 m3 gỗ keo ra khỏi hiện trường. Do bị thương nên ông Nguyễn Khắc Hoàn phải điều trị tại Bệnh viện Chấn thương -Chỉnh hình Nghệ An từ ngày 6 đến ngày 30/3/2023. Xe ô tô biển kiểm soát 22C - 033.97 đang được cơ quan chức năng tạm giữ tại UBND xã Quỳnh Tân để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

1. Về nguồn gốc đất và rừng

Theo hồ sơ và báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An, nguồn gốc đất và rừng như sau:

- Về nguồn gốc đất: Lô 1, Khoảnh 3 tiểu khu 343B đã được UBND tỉnh Nghệ An giao cho Lâm trường Quỳnh Lưu (nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An) tại Quyết định số 749/QĐ-UB.ĐC ngày 17/7/2003 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Lâm trường Quỳnh Lưu.

Về nguồn gốc rừng: Diện tích rừng thông, keo trên đã được Dự án 661 đầu tư trồng năm 2001 (người nhận khoán trồng rừng năm 2001 là ông Hoàng Ngọc Long, chăm sóc rừng giai đoạn 2002 - 2003 là ông Đặng Tân Phương. Cả 2 ông đều là cán bộ, công nhân, viên chức Lâm trường Quỳnh Lưu, nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An).

2. Xử lý vi phạm

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng (Kiểm lâm, Công an huyện) phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 22/3/2023, UBND huyện và các ban, ngành cấp huyện (Công an, Viện Kiểm sát) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bên liên quan để xử lý vụ việc trên. Theo nhận định của Công an huyện, đây là vụ chặt phá rừng, hủy hoại rừng và có dấu hiệu tội “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”. UBND huyện và các ban, ngành cấp huyện thống nhất với đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vụ việc vào trình tự giải quyết theo Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC- BNNPTNT- VKSNDTC về xử lý tin tố giác tội phạm.

UBND huyện Quỳnh Lưu chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An, Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.