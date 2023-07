Quỳnh Lưu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

PV: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII - nhiệm kỳ 2020-2025, sau nửa nhiệm kỳ, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đồng chí có thể cho biết các giải pháp thực hiện và kết quả đạt được?

Đồng chí Hoàng Danh Lai: Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình trọng tâm; phân công cụ thể các đơn vị, cá nhân liên quan tham mưu xây dựng các nghị quyết, đề án, kế hoạch (ban hành 5 đề án về phát triển kinh tế; 3 đề án về văn hóa, xã hội; 3 nghị quyết về quốc phòng, an ninh; 1 đề án về xây dựng NTM và 1 đề án về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị). Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để mọi người hiểu, nắm bắt, đồng thuận, ủng hộ và quyết tâm thực hiện tốt.

Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những tiềm năng, lợi thế của huyện để phát huy (như sản xuất rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản, phát triển du lịch biển,…). Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết và chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được phân công phụ trách các ngành, lĩnh vực và cơ sở...

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, cùng các giải pháp năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế huyện nhà tiếp tục phát triển khá; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Các vấn đề văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày một nâng lên...

Đến nay, có 7/28 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đạt và vượt, có 17/ 28 chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ có khả năng đạt và vượt; trong đó, một số chỉ tiêu chính như: Tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 14.820 tỷ đồng, tăng 2.869 tỷ đồng so với năm 2020; Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 8,8%, tăng 0,5% so với năm 2020; Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng CN-XD và DVTM, giảm tỷ trọng Nông nghiệp (NN: 23,38%; CN-XD: 32,09%; Dịch vụ: 44,53%); Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 58,32 triệu đồng, tăng 13,8 triệu đồng so với năm 2020; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,49%. Huyện Quỳnh Lưu đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện được cấp trên xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.