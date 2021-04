Ra mắt trang Thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Nghệ An

Tham dự chương trình có các đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện các phòng ban thuộc Thành ủy, UBND TP. Vinh, LĐLĐ tỉnh và gần 500 đoàn viên, CNVCLĐ thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An và LĐLĐ TP. Vinh.

Chủ tịch LĐLĐ TP. Vinh chia sẻ về nguồn gốc ra đời và ý nghĩa ngày Quốc tế Lao động. Ảnh: D.T

Phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1/5, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Vinh xác định hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021 cần được cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển; tuyên truyền, Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và phát động Tháng công nhân năm 2021 trong các cấp Công đoàn; phát động đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền, phục vụ và thể hiện tốt vai trò cử tri trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Thăm hỏi, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; Khảo sát xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; Ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên; Tổ chức giải thể thao trong CNVCLĐ…

Lời ca, tiếng hát của công nhân lao động tại lễ kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2021) và phát động “Tháng Công nhân” năm 2021. Ảnh: D.T

Trao quà cho người lao động tại sự kiện. Ảnh: D.T

Đại diện hơn 10.000 công nhân lao động của TP. Vinh, anh Trần Quốc Bảo - công nhân Công ty CP. Công viên Cây xanh TP. Vinh, đã phát biểu cảm nghĩ nhân ngày Quốc tế Lao động, chia sẻ những trăn trở, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đặc biệt là những lao động tại các doanh nghiệp tư nhân; đồng thời cam kết nỗ lực nâng cao trình độ, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng kinh tế, ổn định xã hội.

Tại chương trình, LĐLĐ TP. Vinh đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cùng một phần quà cho đoàn viên, người lao động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt trang thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: D.T

Cũng nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh chính thức ra mắt trang thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Nghệ An. Cùng với Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Nghệ An với đường dẫn độc lập ra đời nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền của LĐLĐ tỉnh, phát huy lợi thế của internet, đáp ứng nhu cầu cập nhật, khai thác thông tin của đông đảo đoàn viên, người lao động. Trang Thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Nghệ An đã được Sở Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép số 49/DP-TTĐT vào ngày 22/4/2021 vừa qua.