Kinh tế Rau xanh ở Nghệ An tăng giá mạnh sau mưa lũ Tại nhiều chợ dân sinh ở Nghệ An, giá rau xanh tăng đột biến, có những loại tăng gấp 2-3 lần so với trước bão Yagi.

Tại các chợ dân sinh, rau xanh khan hàng, đội giá. Ảnh: T.P

Mặc dù đi chợ Cọi từ sáng sớm nhưng bà Hoàng Thị Huỳnh (xóm Mỹ Trung, Hưng Lộc, TP. Vinh) vẫn không chọn mua được mớ rau vừa ý. “Mới 8h sáng mà rau của những bà bán lẻ theo mớ đã hết. Ở các quầy sỉ trong chợ cũng chỉ còn lại rau muống, rau dền. Trong khi đó, các loại củ quả như: bí xanh, bí đỏ, cà rốt… giá tăng mạnh”.

Không chỉ chợ Cọi mà ở các chợ dân sinh khác trên địa bàn thành phố như” chợ Quán Lau, chợ Quyết, chợ Bến Thủy… rau xanh cũng khá khan hàng, nhiều rau “đứt” nguồn cung. Theo khảo sát một số chợ dân sinh vào sáng 12/9, giá nhiều loại rau tăng mạnh.

Rau muống tăng thêm 2.000 - 3.000 đồng/bó so với cách đây 2 ngày. Ảnh: T.P

Cụ thể, rau ăn lá như: Muống, dền, mồng tơi, rau ngót, cải các loại tăng thêm 2.000 - 5.000 đồng/bó (tùy loại); bí xanh tăng từ 15.000 lên 28.000 đồng/kg; bí đỏ tăng từ 13.000 lên 25.000 đồng/kg. Riêng khoai tây, tăng giá gần gấp 3, lên đến 40.000 đồng/kg, giá quá cao nên nhiều tiểu thương không dám nhập hàng về.

Theo các tiểu thương kinh doanh ở chợ dân sinh, giá rau củ đã tăng dần từ mấy ngày trước bão. Hai hôm nay, giá rau tăng tiếp 20-30%. Nhiều loại rau tăng đột biến, gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Chị Chu Thị Lý, kinh doanh rau ở chợ đầu mối Vinh cho biết: “Giá rau mua vào tăng cao, việc nhập hàng, di chuyển cũng khó khăn hơn nhiều, do ảnh hưởng mưa bão. Dự kiến giá rau vài ngày tới khó giảm vì mưa to, gió lớn gây thiệt hại hoa màu tại nhiều vườn trồng. Thậm chí, một số loại rau “đứt hàng” do thiếu nguồn cung”.

Mưa gió, rau bị úng, lầy khó khăn trong thu hái. Ảnh: T.P

Hiện nay, ở các tỉnh phía Bắc, nguồn cung chính các loại như bí xanh, bí đỏ, su su… thì nay nhiều vùng rau bị “xóa sổ” do lũ; một số nơi lại đang bị sạt lở, ngập lụt nên không có hàng để nhập về; một số loại rau Trung Quốc như: cải bắp, cải thảo, cà rốt… cũng bị ảnh hưởng mưa lũ, chia cắt do vận chuyển nên nguồn cung trên thị trường khan hơn trước.

Bên cạnh đó, ở các vùng màu trong tỉnh hiện đang bước vào sản xuất vụ đông, nhiều diện tích vừa xuống giống chưa có thu hoạch, nhiều nơi đang làm đất sản xuất, nhiều vùng rau lại bị dập nát do mưa gió trong những ngày qua. Do đó, nguồn cung ra thị trường bị hạn chế so với trước.

Nhiều vùng màu đang trong giai làm đất, xuống giống, chưa có rau thu hoạch. Ảnh: T.P

“Hiện trên vùng bãi ngang ở Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, rau xanh chủ yếu là cải canh, hành lá, diện tích không còn nhiều do trước đó đã thu hoạch “chạy bão”, đa phần bà con đang làm đất, xuống giống vụ mới”, ông Hồ Minh Hạp, một hộ dân trồng rau ở xã Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu) cho biết.

Trong khi đó, rau xanh tại các siêu thị đa dạng hơn, giá cả cũng bình ổn hơn. Tại một siêu thị lớn trên đường Quang Trung, các loại rau như cải, rau muống có giá từ 10.000 - 12.000 đồng/bó, bắp cải từ 19.000 - 22.000 đồng/kg; bí xanh 30.000 đồng/kg.

Lo ngại mưa to trong những ngày tới nên sáng 12/9, ở các chợ dân sinh, người dân mua rau với lượng nhiều hơn ngày thường. Ảnh: T.P

“Rau xanh thời điểm này khan hàng, giá có nhích so với trước do các vùng trồng bị ảnh hưởng mưa lũ. Tuy nhiên, do chủ động nguồn cung, làm tốt khâu bảo quản, điều tiết nên rau xanh ở hệ thống siêu thị chúng tôi vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu người tiêu dùng. Hiện, các loại rau xanh ăn lá có tăng giá nhẹ”, chị Phùng Thị Thủy, nhân viên quầy rau cho biết.

Theo dự báo, trong những ngày tới, Nghệ An mưa to và đối mặt với nguy cơ ngập úng, do đó, nguồn rau xanh sẽ càng hạn chế hơn. Nhiều người ngại đi chợ trời mưa, lo rau sẽ đắt và khan hiếm nên đã mua với lượng nhiều hơn bình thường, ăn được trong vài ngày. Tuy nhiên, rau xanh rất khó bảo quản, nếu mua quá nhiều, sẽ bị lầy, thối lá, đổ bỏ rất lãng phí.

Tại các siêu thị, rau xanh phong phú, giá cả bình ổn. Ảnh: T.P

Một số loại như măng tươi, măng luộc, măng khô, nấm… cũng được người dân lựa chọn để giảm bớt áp lực về nguồn cung rau xanh.