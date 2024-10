Quốc tế Reuters: Quan chức cấp cao Hezbollah thoát được vụ ám sát của Israel Hãng tin Reuters hôm 11/10 dẫn 3 nguồn tin an ninh cho biết, 1 quan chức cấp cao của Hezbollah đã thoát khỏi một vụ ám sát do Israel thực hiện vào ngày 10/10 tại Beirut.

Người dân đứng quanh các phương tiện cứu hộ tại hiện trường 1 cuộc không kích của Israel, trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra giữa lực lượng Hezbollah và Israel, tại khu vực Ras Al-Nabaa, Beirut, Liban, ngày 10/10. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel tại Beirut đã khiến 22 người thiệt mạng và Liên hợp quốc cho biết, lực lượng gìn giữ hòa bình của họ ở miền Nam Liban đang ngày càng gặp nguy hiểm.

Cụ thể, theo các nguồn tin an ninh, Wafiq Safa, người đứng đầu đơn vị liên lạc và điều phối của Hezbollah, chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan an ninh Liban, đã bị Israel tấn công vào đêm 10/10 nhưng may mắn thoát nạn.

Trước đó cùng ngày, một nguồn tin an ninh Liban nói với Reuters rằng, các cuộc không kích của Israel vào trung tâm Beirut đã nhắm vào ít nhất một quan chức cấp cao của Hezbollah, nhóm được Iran hậu thuẫn.

Các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng một khu dân cư đông đúc có các tòa chung cư và cửa hàng nhỏ ở trung tâm Beirut. Trước đó, Israel chưa từng tấn công khu vực này, vốn nằm cách xa các vùng ngoại ô phía Nam Beirut, nơi trụ sở của Hezbollah đã bị Israel nhiều lần ném bom.

Israel đã không đưa ra cảnh báo sơ tán trước các cuộc không kích vào hôm 10/10. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở trung tâm Beirut kể từ khi bắt đầu giao tranh.

Số người thương vong nhanh chóng tăng lên, và vào lúc gần nửa đêm, Bộ Y tế Liban báo cáo có 22 người chết và 117 người bị thương. Theo một nguồn tin an ninh, trong số những người thiệt mạng có 1 gia đình 8 người, bao gồm 3 đứa trẻ, những người đã di tản từ phía Nam.

Các nhân chứng cho biết, ít nhất 1 cuộc tấn công đã xảy ra gần 1 trạm xăng và có thể nhìn thấy 1 cột khói dày đặc. Một đám cháy lớn bùng lên phía sau khi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát, theo video phát sóng trên kênh truyền hình al-Manar của Hezbollah.

Israel không đưa ra bình luận ngay về vụ việc.

Sau khi Israel hạ sát hàng loạt quan chức cấp cao của Hezbollah trong những tuần gần đây, bao gồm cả thủ lĩnh Hassan Nasrallah, Safa là một trong số ít những nhân vật cấp cao còn sống sót khi ban lãnh đạo của nhóm đang phải vật lộn để tái tổ chức.

Nỗ lực ám sát Safa, người có vai trò kết hợp giữa an ninh và chính trị, đánh dấu việc Israel mở rộng mục tiêu trong số các quan chức Hezbollah, vốn trước đây tập trung vào các chỉ huy quân sự và lãnh đạo hàng đầu của nhóm.

Ông Safa, theo các nguồn tin của truyền thông Trung Đông, sinh năm 1960, đã giám sát các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận năm 2008, trong đó Hezbollah trao đổi thi thể của các binh sĩ Israel bị bắt vào năm 2006 để lấy các tù nhân Lebanon tại Israel. Sự kiện năm 2006 đã châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài 34 ngày với Israel.

Reuters cũng đưa tin rằng vào năm 2021, Safa đã cảnh báo thẩm phán điều tra vụ nổ thảm khốc ở cảng Beirut năm 2020, người đã tìm cách thẩm vấn một số chính trị gia đồng minh với Hezbollah, rằng Hezbollah sẽ loại bỏ ông khỏi cuộc điều tra.

Quân đội Israel đã ban hành cảnh báo sơ tán mới vào đêm 10/10 cho các vùng ngoại ô phía Nam của Beirut, bao gồm các tòa nhà cụ thể. Trước đó trong ngày, Israel đã cảnh báo người dân Liban không trở về nhà ở miền Nam để tránh thương vong do giao tranh.