Chuyển đổi số Rò rỉ những điểm mới "cực hót" trên các phiên bản iPhone 17 sắp ra mắt Apple chuẩn bị trình làng dòng iPhone 17 vào tháng tới, với 4 phiên bản, trong đó nổi bật là iPhone 17 Air siêu mỏng cùng loạt nâng cấp đáng kể dành cho các mẫu Pro.

Dựa trên những thông tin rò rỉ và tin đồn mới nhất, dưới đây là tổng hợp những tính năng và thay đổi được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên các phiên bản iPhone 17 sắp ra mắt của Apple.

iPhone 17

Sau thành công của iPhone 16 - một trong những mẫu iPhone tiêu chuẩn được đánh giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, Apple dường như đang tiếp tục phát huy công thức đó với iPhone 17. Dù không sở hữu quá nhiều đột phá so với các phiên bản cao cấp hơn, iPhone 17 vẫn hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc phổ thông.

iPhone 17 vẫn hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc phổ thông. Ảnh: Internet

- Màn hình 6,3 inch: Kích thước được tăng nhẹ so với iPhone 16, tương đương với màn hình của iPhone 16 Pro, mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn.

- Chip A19 mới: Apple được kỳ vọng sẽ trang bị vi xử lý A19, thế hệ chip mới nhất với hiệu năng cải thiện rõ rệt về tốc độ xử lý và hiệu quả năng lượng so với A18.

- Camera trước TrueDepth 24MP: Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Apple nâng cấp camera selfie, hứa hẹn mang đến chất lượng ảnh chụp chân dung và gọi FaceTime tốt hơn bao giờ hết.

- ProMotion và màn hình Always-On: Hai tính năng vốn trước đây chỉ có trên dòng Pro, gồm tốc độ làm tươi thích ứng (lên đến 120Hz) và màn hình luôn bật - nay được mang xuống dòng tiêu chuẩn, giúp trải nghiệm người dùng mượt mà và tiện lợi hơn.

- Tùy chọn màu sắc mới: iPhone 17 được cho là sẽ có bảng màu tươi trẻ gồm Tím, Xanh lá, Xanh dương, Đen và Trắng, phù hợp với nhiều phong cách người dùng.

- Giá bán dự kiến 799 USD: Apple có thể sẽ giữ nguyên mức giá khởi điểm như iPhone 16 năm ngoái, tạo nên một lựa chọn hấp dẫn về hiệu năng và tính năng trong tầm giá.

iPhone 17 Air

Apple được cho là sẽ thay thế mẫu iPhone Plus bằng một thiết bị hoàn toàn mới, đó là iPhone 17 Air - chiếc iPhone siêu mỏng đầu tiên trong dòng sản phẩm của hãng. Tập trung vào thiết kế thanh mảnh và phong cách hiện đại, iPhone 17 Air mang đậm dấu ấn tương lai, dù phải đánh đổi một số yếu tố về tính năng và hiệu năng phần cứng.

iPhone 17 Air - chiếc iPhone siêu mỏng đầu tiên trong dòng sản phẩm của Apple. Ảnh: Internet

- Thiết kế siêu mỏng chỉ 5,55mm: Đây sẽ là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, mảnh mai đến mức nổi bật hoàn toàn so với phần còn lại của dòng iPhone hiện tại. Apple dường như đang đặt trọng tâm vào tính thẩm mỹ và sự tinh tế.

- Màn hình 6,6 inch: Kích thước màn hình mới lạ, nằm giữa iPhone 17 Pro (6,3 inch) và Pro Max (6,9 inch), cho trải nghiệm giải trí và hiển thị rộng rãi nhưng không quá cồng kềnh.

- Vi xử lý A19 Pro với GPU 5 lõi: Dù được trang bị chip cao cấp tương tự dòng Pro, số lõi GPU được rút gọn xuống còn 5, cho thấy Apple đang cân bằng giữa hiệu năng và khả năng tản nhiệt trong thiết kế siêu mỏng.

- Camera selfie TrueDepth 24MP: Nâng cấp lớn cho camera trước, giúp cải thiện chất lượng ảnh chân dung và cuộc gọi video, đây cũng là thay đổi đầu tiên ở camera trước sau nhiều năm giữ nguyên.

- Chỉ một camera sau: Apple đã lược bỏ camera góc siêu rộng và tele, giữ lại duy nhất camera chính. Điều này giúp tối giản thiết kế mặt sau và giảm độ dày, nhưng có thể là một hạn chế với người dùng thích chụp ảnh chuyên sâu.

- RAM 12GB: Tăng đáng kể so với mức 8GB trên các mẫu trước, hỗ trợ tốt hơn cho đa nhiệm và các tác vụ nặng, đặc biệt khi đi cùng chip A19 Pro.

- ProMotion và màn hình luôn bật (Always-On Display): Hai tính năng cao cấp vốn độc quyền trên các mẫu Pro nay xuất hiện trên iPhone 17 Air, mang lại trải nghiệm màn hình mượt mà hơn và khả năng hiển thị thông tin liên tục.

- Modem 5G C1 do Apple tự phát triển: Đây có thể là lần đầu tiên Apple sử dụng modem 5G “cây nhà lá vườn”, thay thế modem Qualcomm - một bước đi chiến lược nhằm kiểm soát tốt hơn cả phần cứng và phần mềm.

- Tùy chọn màu sắc tinh tế, lấy cảm hứng từ dòng Air: Bao gồm Xanh nhạt, Vàng nhạt, Đen và Bạc - nhẹ nhàng, thanh lịch đúng chất “Air”.

- Giá dự kiến từ 949 USD: Cao hơn 50 USD so với iPhone 16 Plus, nhưng có thể xem là hợp lý với loạt nâng cấp về thiết kế, chip và màn hình.

Tạm biệt iPhone Plus, chào đón kỷ nguyên của iPhone Air - nơi thiết kế được đẩy lên hàng đầu. Nếu các tin đồn này trở thành sự thật, iPhone 17 Air có thể sẽ mở ra một hướng đi mới cho dòng iPhone tiêu chuẩn, mỏng nhẹ, thời trang, và đầy khác biệt.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max

Với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, Apple tiếp tục củng cố vị thế của dòng Pro như những chiếc iPhone toàn diện và cao cấp nhất. Dù vẫn giữ nguyên kích thước màn hình lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch như thế hệ trước, dòng iPhone 17 Pro hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý về thiết kế, hiệu năng và khả năng nhiếp ảnh.

Apple tiếp tục củng cố vị thế của dòng Pro như những chiếc iPhone toàn diện và cao cấp nhất. Ảnh: Internet

- Thiết kế mới với cụm camera kéo dài toàn chiều rộng: Apple được cho là sẽ thay đổi thiết kế cụm camera sau, thay vì chỉ là một phần lồi cụ thể như trước, cụm camera nay sẽ trải dài ngang phần lưng trên, tạo nên dấu ấn thiết kế hiện đại và táo bạo hơn. Ngoài ra, phần khung máy sẽ chuyển từ titan sang nhôm cao cấp, nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo độ bền.

- Chip A19 Pro: Đây sẽ là bộ vi xử lý mạnh mẽ nhất từng được Apple trang bị trên iPhone, không có bất kỳ sự cắt giảm nào về lõi CPU hay GPU. Chip A19 Pro được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu suất xử lý vượt trội cùng khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn.

- Camera selfie TrueDepth 24MP: Sau nhiều năm duy trì độ phân giải 12MP, Apple cuối cùng cũng nâng cấp camera trước, mở ra trải nghiệm chụp ảnh selfie và gọi video sắc nét hơn.

- Camera telephoto nâng cấp lên 48MP: Không chỉ camera chính và góc siêu rộng, năm nay Apple nâng cấp cả ống kính tele lên 48MP - một bước tiến lớn trong nhiếp ảnh di động, hứa hẹn chất lượng zoom vượt trội. Với nâng cấp này, cả 3 camera sau của iPhone 17 Pro đều sẽ có độ phân giải 48MP.

- Pin lớn hơn (chỉ trên Pro Max): iPhone 17 Pro Max tiếp tục là “vua pin” trong hệ sinh thái iPhone, với viên pin lớn hơn nữa giúp kéo dài thêm thời gian sử dụng, đặc biệt lý tưởng cho người dùng cường độ cao.

- RAM 12GB: Lượng RAM tăng 50% so với thế hệ trước (8GB), góp phần cải thiện hiệu năng xử lý đa nhiệm, gaming và các tác vụ đòi hỏi cao.

- Màn hình chống phản chiếu và chống trầy xước tốt hơn: Apple được cho là đang cải tiến lớp phủ màn hình giúp giảm chói trong điều kiện ánh sáng mạnh và nâng cao độ bền, một phần để bù đắp cho việc tính năng ProMotion không còn độc quyền trên dòng Pro.

- Bảng màu sống động hơn: Bên cạnh hai màu truyền thống là Đen và Bạc, dòng Pro năm nay sẽ xuất hiện thêm các màu mới bắt mắt như Cam và Xanh đậm nhằm tạo nên sự khác biệt rõ rệt với phiên bản tiêu chuẩn.

- Giá bán dự kiến: iPhone 17 Pro có thể khởi điểm từ 1.049 USD, trong khi iPhone 17 Pro Max sẽ từ 1.249 USD - mỗi mẫu tăng 50 USD so với thế hệ trước, phản ánh phần nào những nâng cấp đáng giá đi kèm.

Với thiết kế mới, hiệu năng mạnh mẽ và hệ thống camera toàn diện nhất từ trước đến nay, iPhone 17 Pro và Pro Max tiếp tục củng cố vai trò đầu tàu công nghệ của Apple trong thị trường smartphone cao cấp.

Tóm lại, dòng iPhone 17 năm nay mở ra nhiều lựa chọn đa dạng hơn bao giờ hết và cũng khiến việc chọn mua trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là với sự góp mặt của iPhone 17 Air hoàn toàn mới. Mẫu máy siêu mỏng này mang đến cảm giác tương lai rõ rệt, nhưng đi kèm không ít đánh đổi về thời lượng pin và hệ thống camera.

Trong khi đó, iPhone 17 tiêu chuẩn lần đầu tiên được nâng cấp với công nghệ ProMotion, tăng đáng kể giá trị sử dụng. Còn với iPhone 17 Pro và Pro Max, sức mạnh vẫn vượt trội, dù thiếu đi yếu tố “đột phá” như iPhone 17 Air.