Kinh tế Rộ vụ thu hoạch dưa hấu, nông dân Nghệ An ngóng thương lái Nghệ An đang vào chính vụ thu hoạch dưa hấu. Năm nay, người trồng dưa phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: thời tiết bất lợi, sâu bệnh hoành hành, sản lượng sụt giảm và giá rớt mạnh…

Dưa hấu đang vào rộ vụ thu hoạch. Ảnh: T.P

Những ngày cuối tháng Năm, trên cánh đồng dưa trải dài ở xã Thượng Tân Lộc (huyện Nam Đàn), từng tốp nông dân đang tất bật thu hoạch. Mỗi người một việc: người bốc, người lăn dưa, người chở, cố gắng gom lại từng quả còn lành lặn sau những trận mưa trái mùa kéo dài... Nhưng trái với không khí nhộn nhịp thường thấy ở các mùa trước, năm nay, sự tất bật ấy lại thấm đượm nỗi lo.

Theo bà Trần Thị Thanh (xóm Minh Tân, xã Thượng Tân Lộc), gia đình bà trồng 5 sào dưa hấu giống Thái – loại dưa được thị trường ưa chuộng bởi vị ngọt, mọng nước, hình thức đẹp. Thế nhưng suốt vụ, mưa lớn liên tiếp gây ngập úng, làm thối rễ, thối quả. Gần đến lúc thu hoạch thì lại gặp mưa trái mùa khiến hàng loạt trái dưa nứt toác giữa ruộng.

Một vụ dưa khó khăn từ canh tác đến tiêu thụ. Ảnh: T.P

“Có lứa gieo ba lần mới lên nổi, chăm mãi mới được ít quả, chưa kịp mừng thì mưa dập. Ruộng thấp thì ngập, ruộng cao thì nứt quả vì nắng mưa thất thường”, bà Thanh buồn rầu nói.

Không riêng bà Thanh, người trồng dưa ở các địa phương khác như: Nghi Lộc, Diễn Châu, Nghĩa Đàn… cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Theo người dân, vụ dưa năm nay chịu tác động kép từ thời tiết và sâu bệnh. Đầu vụ, nhiều diện tích bị úng nước, phải trồng lại nhiều lần, tốn kém chi phí.

Quá trình sinh trưởng, dưa bị nấm bệnh, chậm phát triển. Đến khi bắt đầu cho thu hoạch thì lại gặp mưa trái mùa khiến quả nứt, nổ, mất giá trị thương phẩm. Năng suất theo đó sụt giảm mạnh, chỉ đạt 1 – 1,2 tấn/sào, giảm 30-50% so với mọi năm.

Bà con phải đưa lên bán lẻ tại các ngã ba, ngã tư. Ảnh: T.P

Thế nhưng, điều khiến người trồng dưa lo hơn cả lại là đầu ra bấp bênh. Dù đang cao điểm thu hoạch nhưng rất ít thương lái xuất hiện trên ruộng. Trước đây, mỗi mùa dưa đến, các thương lái từ Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Trị tấp nập đổ về Thượng Tân Lộc đặt mua dưa từ khi quả còn non. Còn hiện tại, dưa chín đầy ruộng, người dân gọi thương lái thì họ cũng lưỡng lự, trả giá thấp hoặc không nhận hàng.

Nguyên nhân chính được cho là do cung vượt cầu và thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc đang tạm dừng nhập khẩu dưa hấu qua đường tiểu ngạch. Trong khi đó, nhiều địa phương trong nước như Quảng Ngãi, Gia Lai, Phú Yên… cũng vào vụ thu hoạch, khiến lượng cung trên thị trường nội địa tăng đột biến. Cộng thêm thời tiết mát mẻ, nhu cầu tiêu thụ dưa hấu, vốn được coi là mặt hàng giải nhiệt mùa hè giảm sút, dẫn tới tình trạng ế ẩm.

Giá dưa giảm so với năm ngoái. Ảnh: T.P

Tại ruộng, giá dưa hiện chỉ dao động từ 5.000 – 6.000 đồng/kg loại 1, dưa loại 2 thấp hơn, chỉ 3.000-4.000 đồng/kg và thậm chí, những quả nhỏ, xấu mã chỉ còn 2.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với các năm trước. Với mức giá này, hầu hết các hộ đều không có lãi. “Tôi đầu tư gần 30 triệu đồng cho 5 sào dưa hấu, giờ bán hết số dưa này với giá hiện tại, may ra chỉ hoà vốn”, chị Nguyễn Thị Ngọc, một hộ dân trồng dưa ở xã Diễn An (Diễn Châu) ngậm ngùi.

Hiện nay, dưa đang vào thời kỳ chín rộ, với những vùng trồng dưa trọng điểm, sản lượng dưa thu hoạch mỗi ngày lên đến hàng chục tấn. Do đó, việc thương lái “vắng bóng” thu mua khiến bà con rất lo lắng.

Thương lái cũng không đổ dồn về tranh mua như những mùa dưa trước. Ảnh: T.P

Một nông dân xã Thượng Tân Lộc, Nam Đàn, chia sẻ: “Vụ dưa canh tác khó khăn, hiện đến mùa thu hoạch rộ, những quả dưa này đã được chọn lọc tự nhiên nên ngọt, đỏ ruột, chắc trái lắm. Bao nhiêu công chăm sóc, giờ chỉ mong có nắng kéo dài, thương lái tăng mua thì còn có chút lãi”.

Trên các nhóm mạng xã hội, nhiều nông dân cũng đang kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu giúp bà con. Một số nhóm nông sản sạch đã kết nối thu mua nhưng lượng dưa thu mua được chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, không thể giải quyết đầu ra cho hàng trăm tấn dưa ngoài đồng. Người dân mong trời nắng lên để dưa không bị hỏng thêm, thị trường tiêu thụ khởi sắc, giá cải thiện…