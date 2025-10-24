Roma gục ngã 1-2 trước Viktoria Plzen, PAOK hạ Lille 4-3 Loạt trận Europa League rạng sáng 24/10 chứng kiến nhiều kết quả gây sốc: Nottingham Forest thắng Porto 2-0, Salzburg thua Ferencvarosi 2-3, Maccabi Tel Aviv thảm bại 0-3 trước Midtjylland. Tổng 18 trận ghi 53 bàn, có 6 chiến thắng sân khách.

Một đêm châu Âu đầy biến động. Ở UEFA Europa League 2025/26 – vòng phân hạng, Roma thua 1-2 ngay tại Olimpico trước Viktoria Plzen, Lille bước vào màn rượt đuổi 7 bàn nhưng gục ngã 3-4 trước PAOK, còn Porto khuất phục 0-2 trên sân Nottingham Forest. Cùng thời điểm, Red Bull Salzburg thất thủ 2-3 trước Ferencvarosi và Maccabi Tel Aviv thua đậm 0-3 khi đón tiếp Midtjylland. Những kết quả ấy định hình một lượt đấu có 53 bàn trong 18 trận (trung bình 2,94 bàn/trận) và tới 6 chiến thắng cho các đội làm khách.

Diễn biến và điểm nhấn Europa League

Hai khung giờ 23:45 và 02:00 đều ghi nhận 3 chiến thắng sân khách, với các “cú hích” lớn đến từ PAOK tại Lille (4-3), Viktoria Plzen tại Roma (2-1) và Midtjylland tại Tel Aviv (3-0). Nottingham Forest giữ sạch lưới để thắng Porto 2-0, trong khi Brann vùi dập G.Rangers 3-0 và Feyenoord hạ Panathinaikos 3-1 trong các cuộc đọ sức giàu cảm xúc.

Tính toàn bộ 18 trận, có 7 trận kết thúc với cách biệt từ 2 bàn trở lên và 9 đội giữ sạch lưới. Phần còn lại là các màn giằng co với tỷ số tối thiểu, cho thấy sự thận trọng và hiệu quả trong khâu phòng ngự ở nhiều cặp đấu.

Kết quả đáng chú ý

Roma 1-2 Viktoria Plzen: thất bại sân nhà đáng kể của đại diện Italia.

Lille 3-4 PAOK Thessaloniki: trận cầu nhiều bàn thắng nhất lượt đấu.

Nottingham Forest 2-0 Porto: chiến thắng cùng clean sheet cho đại diện Anh.

Red Bull Salzburg 2-3 Ferencvarosi: thêm một cú sảy chân trên sân nhà.

Maccabi Tel Aviv 0-3 Midtjylland: thắng lợi đậm cho đội khách.

Toàn cảnh tỷ số Europa League

Trận đấu Tỷ số Ghi chú Brann - G.Rangers 3-0 Chủ nhà thắng, giữ sạch lưới FCSB - Bologna 1-2 Đội khách thắng Fenerbahce - Stuttgart 1-0 Chủ nhà thắng, giữ sạch lưới Feyenoord - Panathinaikos 3-1 Chủ nhà thắng Go Ahead Eagles - Aston Villa 1-2 Đội khách thắng KRC Genk - Real Betis 0-0 Hòa, đôi bên giữ sạch lưới Lyon - Basel 2-0 Chủ nhà thắng, giữ sạch lưới Red Bull Salzburg - Ferencvarosi 2-3 Đội khách thắng Braga - Crvena Zvezda 2-0 Chủ nhà thắng, giữ sạch lưới Roma - Viktoria Plzen 1-2 Đội khách thắng Celta Vigo - Nice 2-1 Chủ nhà thắng Celtic - Sturm Graz 2-1 Chủ nhà thắng Lille - PAOK Thessaloniki 3-4 Đội khách thắng Maccabi Tel Aviv - Midtjylland 0-3 Đội khách thắng, giữ sạch lưới Malmo - Dinamo Zagreb 1-1 Hòa Nottingham Forest - Porto 2-0 Chủ nhà thắng, giữ sạch lưới Freiburg - Utrecht 2-0 Chủ nhà thắng, giữ sạch lưới Young Boys - Ludogorets Razgrad 3-2 Chủ nhà thắng

Conference League: bất ngờ nối dài

UEFA Conference League 2025/26 – vòng phân hạng cũng ngập tràn biến cố. AEK Athens thắng Aberdeen 6-0, trong khi Crystal Palace bất ngờ thua 0-1 trước AEK Larnaca. Legia Warszawa thắng 2-1 trên sân Shakhtar Donetsk, Lincoln Red Imps vượt qua Lech Poznan 2-1 và Samsunspor thắng đậm Dinamo Kiev 3-0. Rapid Wien thua Fiorentina 0-3, còn AZ Alkmaar thắng Slovan Bratislava 1-0. Trận Rijeka - Sparta Praha bị hoãn. Toàn lượt đấu có 36 bàn qua 16 trận (2,25 bàn/trận).

Góc con số và tác động

Europa League: 18 trận, 53 bàn, trung bình 2,94 bàn/trận.

6 chiến thắng sân khách, chia đều ở hai khung giờ 23:45 và 02:00.

7/18 trận có cách biệt từ 2 bàn trở lên; 9 đội giữ sạch lưới.

Với thể thức vòng phân hạng, mỗi điểm số đều quan trọng: chiến thắng sân khách như của PAOK, Viktoria Plzen hay Midtjylland mang ý nghĩa lớn trong cuộc đua vị trí. Ngược lại, các cú sảy chân của Roma, Porto, Salzburg hay Lille đặt họ trước yêu cầu phải phản ứng mạnh mẽ ở các lượt đấu tiếp theo.

Đáng chú ý ở châu lục khác

AFC Champions League 2025/26: Công An Hà Nội hòa Macarthur FC 1-1, đem về 1 điểm ở vòng bảng.