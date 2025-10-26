Ronaldo chạm mốc 950 bàn, Al Nassr thắng Al Hazm 2-0 Phút 88, Ronaldo sút một chạm từ đường căng ngang của Wesley, chạm mốc 950 bàn và ấn định thắng 2-0 cho Al Nassr, giữ ngôi đầu, nối mạch bất bại trước Al Hazm lên 6 trận.

Al Nassr đánh bại Al Hazm 2-0, trong đó Cristiano Ronaldo ấn định tỷ số ở phút 88 để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 950 bàn thắng chuyên nghiệp. Kết quả giúp đội bóng của Ronaldo tiếp tục dẫn đầu bảng, đồng thời kéo dài mạch bất bại trước Al Hazm lên 6 trận (thắng 5, hòa 1) và duy trì chuỗi toàn thắng từ đầu mùa.

Ronaldo đạt cột mốc 950 bàn thắng - Ảnh: Al Nassr

Diễn biến và khoảnh khắc then chốt

Thế trận được định đoạt muộn. Phút 88, từ đường chuyền ngang thuận lợi của Wesley, Ronaldo dứt điểm một chạm chân phải. Bóng đập đất rồi bay vào lưới trong nỗ lực bất thành của thủ môn Bruno Varela, ấn định chiến thắng 2-0 cho Al Nassr. Đây là bàn thắng mang tính lịch sử, nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp của CR7 lên 950.

Phân tích chiến thuật và thay đổi nhân sự

Al Nassr xuất phát với bộ đôi tấn công Ronaldo - Felix. Hai cánh do Mane và Coman đảm nhiệm, phía sau là Al-Khaibari và Angelo Gabriel. Sự thay đổi ở phút 72 khi Wesley và Al Hassan vào sân là bước ngoặt, trực tiếp mang lại đường kiến tạo giúp Ronaldo ghi bàn quyết định ở phút 88. Trước đó, Al Ganham vào thay Yahya ngay đầu hiệp hai (phút 46), còn cuối trận Mane và Coman rời sân ở phút 90 để bảo toàn thế trận.

Về phía Al Hazm, HLV thay liền ba người ở phút 64 nhằm làm mới hàng công (Carvalho, Al Habshi, Mokwana) và bổ sung Boutouil ở hàng thủ phút 81. Tuy nhiên, những điều chỉnh này không đảo chiều kết quả.

Felix cũng đang duy trì phong độ cao - Ảnh: Al Nassr

Thống kê quan trọng

Cột mốc ghi bàn sự nghiệp của Ronaldo

Đội bóng/ĐTQG Bàn thắng Sporting 5 Manchester United 145 Real Madrid 450 Juventus 101 Al Nassr 106 ĐT Bồ Đào Nha 143 Tổng 950

Ronaldo là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi trên 100 bàn cho 5 đội bóng/đội tuyển khác nhau.

Dấu mốc trận Al Nassr 2-0 Al Hazm

Tỷ số Al Nassr 2-0 Al Hazm Khoảnh khắc then chốt Ronaldo ấn định 2-0 phút 88 từ đường kiến tạo của Wesley Chuỗi đối đầu Al Nassr bất bại 6 trận gần nhất trước Al Hazm (thắng 5, hòa 1) Vị thế Al Nassr vững ngôi đầu, toàn thắng từ đầu mùa

BXH Saudi Pro League 2025/26

Đội hình và thay người

Al Hazm

Varela; Al Nakhli, Al Dakhil (Boutouil 81'), Tanker, Al Shanqiti, Al Harbi (Al Rashid 46'); Rosier, Al Sayyali (Carvalho 64'); Martins (Al Habshi 64'), Al Sayoud, Al Somah (Mokwana 64').

Al Nassr

Al Aqidi; Yahya (Al Ganham 46'), Martinez, Simakan, Boushal; Mane (Ghareeb 90'), Al-Khaibari, Angelo Gabriel (Al Hassan 72'), Coman (Al Amri 90'); Felix (Wesley 72'), Ronaldo.

Tác động và triển vọng

Chiến thắng giữ Al Nassr ở ngôi đầu Saudi Pro League 2025/26. Với mốc 950 bàn, nếu duy trì phong độ hiện tại, Ronaldo có thể chạm cột mốc 1.000 bàn thắng ngay trong năm 2026.