Rừng Nghệ An và những gợi mở của Bộ trưởng Lê Minh Hoan

Ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 có đưa ra một tiêu chí: “Phát triển rừng cùng với thị trường tín chỉ carbon; chú trọng phát triển sản xuất lâm sản ngoài gỗ, nhất là các loại cây dược liệu”… Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, đây là văn kiện rất quan trọng đối với tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, khi thực hiện, Nghệ An phải luôn tư duy một điều, đó là “hãy lấy con người làm trung tâm của quá trình phát triển kinh tế, xã hội, đừng để ai bị bỏ lại phía sau” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu. Đối với vấn đề phát triển rừng và bảo tồn tính đa dạng sinh học, thì “con người là trung tâm chứ không phải hệ sinh thái là trung tâm. Có người mới giữ được rừng. Mặt khác, cũng cần nhìn nhận bản thân hệ sinh thái nó tồn tại không cần con người, nhưng con người cần tới cái hệ sinh thái đó” – Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.