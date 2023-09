Sacombank trao gần 11 tỷ đồng học bổng 'Ươm mầm cho những ước mơ' năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Nhân dịp khai giảng năm học mới 2023 - 2024, sáng 05/9, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) Chi nhánh Nghệ An phối hợp với Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn Nghệ An đã tổ chức trao quà cho các học sinh nghèo vượt khó.

Dự lễ khai giảng và trao quà tại Trường THPT Dân tộc Nội trú số 1 tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Quang Huy- Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đại diện các sở, ban ngành và Sacombank Nghệ An.

Dự và trao học bổng cho các học sinh tại Trường THPT Dân tộc nội trú cơ sở 2 tỉnh Nghệ An có ông Phạm Việt Đức- Giám đốc Sacombank Chi nhánh Nghệ An.

Các đại biểu cùng thầy và trò Trường THPT Dân tộc nội trú số 1 Nghệ An thực hiện nghi thức chào cờ khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Hải

Tổng cộng có 55 suất học bổng được trao cho học sinh các trường học trên địa bàn Nghệ An, mỗi suất gồm 1,5 triệu đồng kèm 1 ba lô được trao cho học sinh nghèo vượt khó.

Cụ thể, đó là Trường THPT Dân tộc nội trú 1, THPT Dân tộc nội trú 2, THPT Bắc Yên Thành, THPT Tây Hiếu; các Trường THCS gồm Hưng Bình, Hưng Lộc, Nghi Phú (TP Vinh), Diễn Kỷ (Diễn Châu) và THCS Hòa Hiếu 2 (Tx Thái Hòa).

Cùng với trao quà, dịp này, Sacombank còn tổ chức trao giải cho 5 học sinh-sinh viên đạt giải cuộc thi viết “Chắp cánh bay xa” do Sacombank phát động.

Trường THPT Dân tộc nội trú số 1 Nghệ An có 18 lớp học với trên 720 học sinh. Trong ảnh: Ông Nguyễn Đình Thịnh - Phó Giám đốc Sacombank Chi nhánh Nghệ An trao 5 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi Trường THPT Dân tộc nội trú số 1. Ảnh: Nguyễn Hải

Các phần quà trên thuộc Chương trình học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” trị giá gần 11 tỷ đồng đánh dấu hành trình 20 năm Sacombank đồng hành với ngành giáo dục tiếp thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống cho các thế hệ học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Cụ thể, năm 2023, Sacombank dành gần 4.000 suất, mỗi suất cho học sinh trị giá 1,5 triệu đồng cùng cơ hội nhận giải thưởng cuộc thi viết lên đến 5 triệu đồng và mỗi suất học bổng toàn phần cho sinh viên trị giá 75 triệu đồng cùng cơ hội việc làm tại Sacombank.

Đối tượng được xét trao học bổng năm 2023 là học sinh cấp 2, cấp 3 tại tất cả các tỉnh, thành có Chi nhánh Sacombank hoạt động và sinh viên năm 2 khối ngành Kinh tế, Luật, Công nghệ thông tin các trường Đại học tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Điều kiện xét là điểm trung bình năm học 2022 - 2023 đạt từ 7,0/10 hoặc 2,5/4 trở lên. Tháng 7-8/2023 vừa qua, Sacombank đã phối hợp với các trường học để xác định gần 3.800 học sinh đủ điều kiện nhận học bổng. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên Sacombank triển khai cuộc thi viết với chủ đề “Chắp cánh bay xa” nhằm tăng cường khích lệ tinh thần của các em.

Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An được thành lập từ năm 2010, hiện có 18 lớp học với sỹ số gần 700 học sinh. Trong ảnh: Ông Phạm Việt Đức - Giám đốc Sacombank Chi nhánh Nghệ An cùng đại diện Ban Giám hiệu trao 9 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Được biết, nhân dịp lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, Sacombank trao tổng cộng gần 3.800 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng kèm ba lô; đồng thời trao 290 giải thưởng trị giá từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng cho các học sinh đạt giải cuộc thi viết trên địa bàn cả nước. Sinh viên thuộc đối tượng được xét học bổng toàn phần nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại website sacombankcareer.com từ tháng 10/2023.

Sacombank trao 5 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó Trường THCS Diễn Kỷ (Diễn Châu). Ảnh Cơ sở cung cấp

Những sinh viên có hồ sơ được lựa chọn sẽ bước vào “Vòng chinh phục” được tổ chức trong tháng 11/2023 thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp để Sacombank xác định 40 sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng toàn phần, mỗi suất trị giá 75 triệu đồng kèm ba lô được trao trong 3 năm liên tiếp (25 triệu đồng/năm) đến khi tốt nghiệp.

Ngoài những suất học bổng toàn phần, năm học này Sacombank còn dành gần 100 suất học bổng 1 năm, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng kèm ba lô cho sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng tại các trường Đại học có thâm niên hợp tác với Sacombank.

Cũng trong sáng 5/9, Sacombank đã trao 5 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó Trường THPT Tây Hiếu, Thị xã Thái Hòa. Ảnh Cơ sở cung cấp