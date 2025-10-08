Chủ Nhật, 10/8/2025
Sức khỏe

Salad diêm mạch tôm sú: Món ngon giúp giảm cân lại no lâu

Quốc Duẩn 10/08/2025 16:30

Gợi ý món ngon giúp giảm cân với salad diêm mạch tôm sú với xoài, dứa và rau củ tươi mát, giàu dinh dưỡng nhưng ít calo.

Nếu bạn đang tìm một món ăn vừa đủ tinh bột, vừa có protein, lại giúp no lâu và hỗ trợ giảm cân, salad diêm mạch tôm sú là lựa chọn lý tưởng. Món ăn kết hợp vị ngọt thanh của xoài chín, dứa tươi, độ giòn mát của dưa chuột, ớt chuông cùng vị đậm đà của tôm sú, tạo nên hương vị tươi mới, hấp dẫn mà vẫn giữ lượng calo ở mức hợp lý.

Gợi ý món ngon giúp giảm cân lại no lâu: Salad diêm mạch tôm sú

Nguyên liệu

  • 80g diêm mạch trắng (quinoa)
  • 8 con tôm sú
  • 1 quả xoài chín
  • 1 miếng dứa
  • 1 quả dưa chuột
  • ½ quả ớt chuông đỏ
  • 15g đường
  • 5ml dầu oliu
  • 5ml nước cốt chanh
  • 5ml mật ong
  • Một chút muối, bột tiêu
Gợi ý món ngon giúp giảm cân lại no lâu: Salad diêm mạch tôm sú

Cách làm

Bước 1:

Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ đen, rửa sạch, ướp với muối và bột tiêu.

Bước 2:

Rửa sạch diêm mạch, cho vào nồi cùng lượng nước lọc vừa đủ, nấu lửa vừa khoảng 12–15 phút đến khi hạt nở mềm. Để nguội.

Bước 3:

Làm nóng chút dầu ăn, áp chảo tôm đến khi chín vàng đều hai mặt.

Bước 4:

Xoài, dứa, dưa chuột, ớt chuông rửa sạch, thái hạt lựu.

Bước 5:

Cho diêm mạch vào tô, thêm xoài, dứa, dưa chuột, ớt chuông. Rưới hỗn hợp đường, nước cốt chanh, dầu oliu, mật ong, trộn đều.

Bước 6:

Bày salad ra đĩa, xếp tôm lên trên và thưởng thức.

Thành phẩm

Gợi ý món ngon giúp giảm cân lại no lâu: Salad diêm mạch tôm sú

Salad diêm mạch tôm sú không chỉ bắt mắt với màu sắc rực rỡ mà còn giàu dinh dưỡng, cung cấp đủ tinh bột, chất đạm, vitamin và khoáng chất. Món ăn giúp no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và đặc biệt phù hợp cho bữa tối hoặc bữa phụ trong chế độ giảm cân.

