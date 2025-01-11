Salah và Marmoush khiến Ngoại hạng Anh căng thẳng vì AFCON Ai Cập muốn Salah, Marmoush dự giao hữu 14/12; Man City gặp Crystal Palace, Liverpool gặp Brighton và có nguy cơ mất họ 7-8 trận nếu tiến sâu tại AFCON.

Chỉ một tuần trước khi Cúp châu Phi 2025 (AFCON) khởi tranh tại Morocco, mâu thuẫn CLB – đội tuyển bùng lên: HLV Hossam Hassan yêu cầu Mohamed Salah và Omar Marmoush góp mặt ở trận giao hữu gặp Nigeria ngày 14/12, thời điểm Man City và Liverpool đang căng lịch Ngoại hạng Anh.

Một loạt CLB ở Ngoại hạng Anh sẽ mất quân vì AFCON.

Điểm nghẽn 13-14/12: giao hữu tuyển chồng lịch Ngoại hạng Anh

Theo The Telegraph, Man City nhiều khả năng từ chối nhả Omar Marmoush cho trận giao hữu với Nigeria ngày 14/12, bởi cùng ngày thầy trò Pep Guardiola làm khách Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh. Marmoush vừa ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Swansea ở Carabao Cup và được kỳ vọng sẽ ra sân, trước khi lên tuyển Ai Cập ngay sau trận gặp Palace. Kịch bản này đồng nghĩa anh sẽ bỏ lỡ trận Carabao Cup ngày 16/12 với Brentford.

Tại Liverpool, tình hình của Mohamed Salah cũng chưa rõ ràng. Lữ đoàn đỏ tiếp Brighton ngày 13/12, và việc Salah có được phép dự giao hữu với Nigeria hay không vẫn là dấu hỏi. Arne Slot sẽ phải cân nhắc kỹ giữa quyền lợi CLB và nghĩa vụ quốc gia của ngôi sao người Ai Cập.

Kịch bản vắng mặt dài ngày nếu Ai Cập tiến sâu

Nếu Ai Cập tiến sâu ở AFCON, tác động đến nhân sự của hai ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh là rất đáng kể. Marmoush có thể bỏ lỡ 8 trận cho Man City, bao gồm các cuộc đại chiến với Chelsea và Man United. Với Salah, Liverpool đứng trước nguy cơ mất anh ít nhất 7 trận. Ngoài ra, City cũng sẽ mất hậu vệ trái người Algeria, Rayan Aït-Nouri, cho giải đấu này.

Góc chiến thuật: khi mất mũi nhọn ở giai đoạn khắc nghiệt

Liverpool và bài toán không Salah

Mất Salah sẽ là thiệt thòi lớn cho Liverpool. Ở giai đoạn cuối năm dày đặc, anh là điểm tựa tấn công lẫn khả năng giải quyết trận đấu. Không chỉ là nguồn bàn thắng, Salah kéo giãn hàng thủ đối phương và tạo khoảng trống cho các vệ tinh. Arne Slot phải toan tính lại cách triển khai biên phải, phân bổ trách nhiệm dứt điểm và bảo toàn sức bền đội hình trước Brighton cũng như chuỗi trận tiếp theo.

Man City và bài toán xoay tua với Marmoush

Với Man City, việc không có Marmoush cho giao hữu và khả năng vắng mặt dài ngày ở AFCON đặt ra thách thức xoay tua đúng lúc lịch thi đấu dồn dập. Bất kỳ sự hụt quân nào cũng ảnh hưởng đến nhịp pressing, chiều sâu nhân sự cho Carabao Cup và những trận đại chiến ở Ngoại hạng Anh.

Phản ứng từ Man City: tôn trọng đội tuyển nhưng sẽ điều chỉnh

Pep Guardiola giữ thái độ điềm tĩnh nhưng thực tế: “Giải đấu này thuộc về các quốc gia của họ, và khi đến lúc, họ phải đi. Còn hiện tại, tôi chỉ nghĩ đến các trận trước mắt. Khi họ không thể góp mặt, chúng tôi sẽ điều chỉnh.”

Ông cũng nhấn mạnh sự cạnh tranh khốc liệt của Ngoại hạng Anh, ví với NBA: “Tôi từng nghe nói ở Anh, ai cũng có thể thắng ai. Có lẽ Liverpool và chúng tôi từng làm thay đổi điều đó với những mùa giải gần 100 điểm. Nhưng giờ, mọi đội đều có thể gây bất ngờ – điều này tốt cho người xem và cho bóng đá.”

Thống kê chọn lọc và mốc thời gian

14/12: Ai Cập muốn Salah và Marmoush đá giao hữu với Nigeria.

14/12: Man City làm khách Crystal Palace (Ngoại hạng Anh).

13/12: Liverpool gặp Brighton.

16/12: Carabao Cup, Man City gặp Brentford – Marmoush có thể vắng.

Nếu Ai Cập tiến sâu: Marmoush có thể vắng 8 trận (có Chelsea, Man United); Salah có thể vắng ít nhất 7 trận.

Bảng tóm tắt tác động nhân sự

CLB Cầu thủ Sự kiện trùng lịch Khả năng vắng mặt Man City Omar Marmoush 14/12 Crystal Palace; 16/12 Carabao Cup vs Brentford Có thể tới 8 trận nếu Ai Cập tiến sâu Liverpool Mohamed Salah 13/12 gặp Brighton Ít nhất 7 trận nếu Ai Cập tiến sâu Man City Rayan Aït-Nouri AFCON Vắng trong thời gian thi đấu AFCON

Bức tranh lớn

Câu chuyện Salah và Marmoush là lời mở đầu cho một mùa đông căng thẳng: CLB cần điểm số giữa lịch thi đấu khắc nghiệt, trong khi đội tuyển đòi hỏi lực lượng mạnh nhất trước thềm AFCON. Ranh giới lợi ích – nghĩa vụ tiếp tục va chạm, và các quyết định trong tuần lễ 13-16/12 có thể định hình cuộc đua Ngoại hạng Anh ngay từ giai đoạn bước ngoặt.