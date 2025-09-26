Công nghiệp Sân bay Long Thành bước vào giai đoạn bay kiểm tra hiệu chuẩn Sân bay Long Thành bắt đầu bay kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị dẫn đường, sẵn sàng cho mục tiêu khai thác thương mại vào ngày 19/12/2025.

Cột mốc quan trọng trước ngày vận hành

Sáng 26/9, chuyến bay đầu tiên đã tiếp cận vùng trời Long Thành để thực hiện các bài bay hiệu chuẩn tín hiệu dẫn đường. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào hoạt động chính thức, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và các đơn vị liên quan.

Chuyên cơ Beechcraft B300 bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành. Ảnh: Thái Hà

Trong ngày, tàu bay sẽ thực hiện khoảng 30 bài bay kỹ thuật gồm bay tiếp cận, bay bằng, bay thường lệ nhằm kiểm tra và đánh giá độ chính xác của hệ thống dẫn đường theo tiêu chuẩn ICAO. Công ty ATTECH thuộc VATM đảm nhận nhiệm vụ bay kiểm tra, đánh giá toàn bộ hệ thống thiết bị dẫn đường và giám sát hàng không.

Phối hợp trên không và mặt đất

Công tác hiệu chuẩn yêu cầu sự hiệp đồng nhịp nhàng giữa tổ bay và đội ngũ kỹ thuật mặt đất. Các thông số được điều chỉnh liên tục để bảo đảm mọi thiết bị đạt trạng thái hoạt động tối ưu. Việc này không chỉ phục vụ an toàn bay mà còn là tiêu chí bắt buộc trước khi sân bay chính thức đi vào khai thác.

Theo kế hoạch, quá trình kiểm tra và hiệu chuẩn tại Long Thành sẽ kéo dài từ 26/9 đến 24/10/2025. Đây là khâu cuối cùng để hoàn tất các tiêu chuẩn quốc tế, trước khi sân bay được khánh thành và khai thác vào ngày 19/12/2025 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Khảo sát và chuẩn hóa dữ liệu dẫn đường

Trước đó, ngày 24/9, Trung tâm bay kiểm tra hiệu chuẩn cùng chuyên gia quốc tế đã tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu tọa độ tại các đài dẫn đường và đường cất hạ cánh. Dữ liệu này được tích hợp vào hệ thống kiểm tra trên tàu bay, phục vụ cho các chuyến bay hiệu chuẩn.

Ngoài ra, công tác hiệp đồng chi tiết đã được triển khai giữa tổ bay và Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất, Đài kiểm soát không lưu Long Thành. Nội dung bao gồm phân bổ khu vực bay, quy tắc liên lạc giữa phi công và kiểm soát viên, cùng giải pháp điều tiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bay dân dụng tại vùng trời Tân Sơn Nhất.

Hoàn thiện hạ tầng đồng bộ

Cùng với hoạt động bay kiểm tra, nhiều hạng mục lớn tại Sân bay Long Thành cũng đang được gấp rút hoàn thiện như: nhà ga hành khách, đường lăn – sân đỗ tàu bay, đài kiểm soát không lưu và đường cất hạ cánh. Tất cả đều hướng đến mục tiêu cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay, đưa Long Thành trở thành sân bay hiện đại bậc nhất Việt Nam.