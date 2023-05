Sân bay, nhà ga đông đúc trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ; Giá vé xe khách tăng cao

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, nhiều người đã tập trung về sân bay, nhà ga để trở về nơi làm việc, học tập. Trong khi giá vé tàu, máy bay không có sự biến động và được niêm yết thì vé xe khách tăng khá cao.

Giá vé xe khách tăng

Ghi nhận tại địa bàn huyện Đô Lương ngày 3/5 cho thấy, dọc Quốc lộ 7, đường N5 hành khách đã tụ tập chờ bắt xe tại các xã Hòa Sơn, Thịnh Sơn (Đô Lương). Một hành khách ở xã Hòa Sơn cho biết: Chúng tôi đặt vé Đô Lương - Đà Nẵng thời điểm này có giá 450.000 đồng/vé (tăng hơn so với ngày thường 50.000 đồng). Tuy nhiên, do sáng nay mới đặt, khách lại đông nên đã hết vé, nên cứ phải chờ xem có xe nào cho lên thì lên.

Do dịp lễ lượng khách về quê khá đông nên các chuyến xe từ các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ đi Hà Nội những ngày này đã xảy ra tình trạng “cháy vé”.

Tại huyện Diễn Châu có khá nhiều hành khách từ khắp các làng quê đang đổ ra các ngả đường để đón xe đi các tỉnh phía Bắc. Có mặt tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu chứng kiến khá nhiều người với lỉnh kỉnh hành lý đang đứng ven đường “vẫy” xe.

Liên lạc qua điện thoại để đặt vé một số nhà xe tại địa bàn các xã Quỳnh Lương, Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu) đi tuyến Quỳnh Lưu - Hà Nội, được thông báo giá vé 250.000 đồng/vé, tăng hơn ngày bình thường 50.000 đồng.

Tương tự, tại địa bàn thị trấn Dùng (Thanh Chương), tuyến Thanh Chương đi Hà Nội giá 300.000 đồng/vé (ngày thường là 250.000 đồng/vé).

Trái ngược với sự đông đúc trên các tuyến đường, lượng người mua vé và chờ xe tại bến xe không tăng nhiều trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Theo ghi nhận của P.V tại Bến xe Bắc Vinh chiều 3/5, lượng xe khách còn ghế trống vẫn khá nhiều, khu vực chờ xe chưa có khách ngồi đợi đông như dịp sau Tết Nguyên đán.

Lý giải về vấn đề này, một chủ nhà xe cho biết: Hiện nay phương tiện cá nhân đã nhiều hơn nên nhu cầu đi xe khách bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, thực tế người dân vào bến để chờ xe giảm mạnh do chủ yếu bà con đứng bắt xe ở dọc đường chiếm tỷ lệ nhiều.

Chỉ tính từ ngày 29/3 đến ngày 3/5 lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã xử lý 18 biên bản vi phạm giao thông, chủ yếu xử lý các xe khách lỗi vi phạm dừng, đậu sai quy định, chạy trái tuyến, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 40 triệu đồng.

Sân bay, nhà ga đông đúc

Trái ngược với sự vắng lặng của các bến xe, tại nhà ga, sân bay, lượng khách làm thủ tục để rời Nghệ An sau kỳ nghỉ lễ tăng cao.

Tại Ga Vinh, trong chiều 3/5, số lượng người dân đi tàu tăng cao, theo thống kê có hơn 3.000 khách trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ lễ. Dù lượng hành khách tăng, tuy nhiên, không có sự chen lấn tại khu vực làm thủ tục vì cơ bản vé đã được người dân đặt trước hoặc mua vé khứ hồi từ đầu.

Tại Sân bay Vinh, lượng khách trong chiều 3/5 tăng khoảng 30% so với ngày thường. Trong đó, có những chuyến bay "cháy vé" như Vinh - TP. HCM, Vinh - Hà Nội... Khu vực sảnh đợi máy bay đông đúc do người dân thường đến sớm để làm thủ tục.

Ông Hoàng Văn Thư - Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Vinh cho biết: Trong ngày 3/5, số lượng chuyến bay cất, hạ cánh đều tăng cao hơn so với ngày thường, lượng khách ước đạt 10.000 trong ngày nghỉ lễ cuối cùng. Hiện nay, các hãng hàng không có lịch trình bay tại Sân bay Vinh đều có chương trình tăng cường chuyến bay để phục vụ người dân rời quê sau kỳ nghỉ lễ. Cảng cũng đã đã bố trí, tăng cường thêm nhân lực và phương tiện, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trên các chuyến bay.