Thời sự Sản phẩm truyền hình trên ấn phẩm điện tử và truyền thông số: Đổi mới để bắt nhịp xu thế Ban truyền hình thuộc Phòng Thời sự - Chính trị chính thức ra đời vào ngày 28/5/2022. Thực tế, trước thời điểm này, các sản phẩm truyền hình đã trở nên phổ biến trên ấn phẩm điện tử và các nền tảng số của Báo Nghệ An. Tuy nhiên, để các sản phẩm truyền hình chuyên biệt và “chính danh” trên báo điện tử và các nền tảng số, việc Ban Biên tập Báo Nghệ An chỉ đạo thành lập Ban Truyền hình cũng đồng thời cụ thể hóa Đề án nâng cao chất lượng toàn diện gắn với chuyển đổi số Báo Nghệ An giai đoạn 2022 - 2027, có tính đến năm 2030.

Chuyên biệt hóa loại hình truyền hình trên truyền thông số

Phóng viên Báo Nghệ An phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: Thành Cường

Như chúng ta đã biết, trong xu thế hiện nay, việc tích hợp nhiều loại hình báo chí trong một ấn phẩm truyền thông điện tử là bước đi mang tính chất tất yếu nhằm phục vụ nhu cầu của xã hội. Trên một chiếc smartphone, ipad, hay laptop, công chúng có thể trở thành khán giả, thính giả, độc giả nếu họ muốn. Nghĩa là nếu muốn, công chúng có thể trở thành khán giả của sản phẩm báo chí truyền hình, thính giả của các chương trình radio – podcast trên nền tảng spotify, hoặc cũng có thể trở thành độc giả của các bài báo, phóng sự ảnh. Đặc biệt, đối với thể loại truyền hình, nhu cầu của khán giả hiện nay đã thay đổi rất lớn so với cách đây chưa lâu. Việc ngồi trước máy thu hình để theo dõi các nội dung “nhà đài” mang tới đã không còn được người xem đón nhận như trước đây. Trong khi đó, chỉ với chiếc điện thoại thông minh trong tay, vài thao tác đơn giản là mọi người có thể tìm kiếm và thỏa mãn nhu cầu mình mong muốn. Tất cả những yếu tố này là lý do để Ban Biên tập Báo Nghệ An vạch ra hướng đi, chuyên biệt hoá loại hình báo chí truyền hình trên ấn phẩm điện tử.

Ngay sau khi ra đời, Ban Truyền hình – Báo Nghệ An đã tạo dấu ấn bằng việc tổ chức tường thuật, livestream 28 trận đấu bóng đá của Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, năm 2022. Tiếp đó, với Ban Truyền hình đã đều đặn tổ chức sản xuất hàng trăm video clip, phóng sự, phim tài liệu, các chương trình đối thoại, bình luận quốc tế đăng tải trên ấn phẩm Báo Nghệ An điện tử và các nền tảng số của Báo như: YouTube, Fanpage, TikTok,… Đặc biệt, ngay sau khi ra đời, nhiều tác phẩm loại hình truyền hình của Báo Nghệ An đã đạt giải cao tại các cuộc thi báo chí Trung ương và Nghệ An, trong đó có 1 phóng sự đạt giải Ba toàn quốc về chủ đề an toàn giao thông; 2 phóng sự đạt giải Ba và Khuyến khích Giải Báo chí tỉnh Nghệ An; phim tài liệu đạt 2 giải Ba và giải Khuyến khích cuộc thi Báo chí viết về xây dựng Đảng – giải Búa liềm vàng tỉnh Nghệ An…

Phóng viên Ngân Hạnh phỏng vấn cầu thủ đội Nhi đồng Hoàng Mai sau khi giành chức Vô địch Giải Bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26. Ảnh: Xuân Thuỷ

Tiếp đó, năm 2023, Ban Truyền hình đã thực hiện nhiều chương trình, phóng sự, phim tài liệu nhận được sự quan tâm của dư luận công chúng. Đó là các phim tài liệu, phóng sự, đối thoại, phỏng vấn liên quan đến Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hàng chục sản phẩm khác bám sát sự kiện thời sự, chính trị, đời sống dân sinh như: Dự án Đường bộ cao tốc phía Đông đoạn qua Nghệ An; 31 chương trình livestream Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023 trên nền tảng số của Báo Nghệ An và kênh thể thao On Sport; Chương trình livestream countdown Hào khí sông Lam - Chào năm mới 2024; phim tài liệu Đại tướng Chu Huy Mân – người cộng sản ưu tú của quê hương Nghệ An…

Tuy nhiên, đây chỉ là những kết quả bước đầu tạo động lực cho chặng đường tiếp theo mạnh mẽ hơn, ấn tượng hơn.

Tiên quyết đổi mới để bắt nhịp xu thế

Phóng viên Mỹ Nga phỏng vấn Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko trong dịp ông đến thăm Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Ban Truyền hình hiện có 8 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên. Hàng ngày tổ chức sản xuất, xử lý khối công việc khá lớn. Và chỉ khi bắt tay vào thực hiện các sản phẩm truyền hình trên nền tảng truyền thông số mới thấy, việc đưa “đứa con tinh thần” đến với công chúng là không đơn giản. Việc lựa chọn sử dụng phần mềm nào, thiết bị nào, truyền dẫn tín hiệu ra sao là vấn đề có ý nghĩa then chốt. Giải quyết được bài toán này thì mới mong sản phẩm làm ra được phân phối tới các đối tượng có nhu cầu. Nắm bắt được điều này, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã đầu tư, mua sắm nhiều thiết bị kỹ thuật, máy móc, phương tiện cùng nhiều sản phẩm phần mềm phụ trợ, bản quyền sản phẩm âm nhạc… để phục vụ sản xuất tác phẩm truyền hình.

Phóng viên Báo Nghệ An phỏng vấn Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Lâm Tùng

Nhờ đó, sản phẩm truyền hình của Báo Nghệ An hiện được sản xuất đa dạng với nhiều phương thức hiển thị khác nhau và phân phối qua nhiều kênh trên nền tảng số. Trong đó có các chương trình, chuyên mục khung trên Báo Nghệ An điện tử hay các nền tảng xã hội như: kênh YouTube Báo Nghệ An, Nghệ An; các trang Fanpage: Báo Nghệ An, Nghệ An quê choa, Nghệ An 24/7, Nghệ An hôm nay; TikTok Báo Nghệ An…

Kỹ thuật viên Hồ Ngọc Quý - người chịu trách nhiệm kỹ thuật toàn bộ chương trình livestream của Báo Nghệ An.

Đối với Báo Nghệ An điện tử

Từ khi hình thành chuyên mục Truyền hình trên báo Nghệ An điện tử, các sản phẩm truyền hình đã trở nên quen thuộc với công chúng. Việc tổ chức sản xuất các sản phẩm trên chuyên mục này liên tục đổi mới, gắn với những chuyển đổi quan trọng của ấn phẩm báo điện tử do Đảng ủy, Ban Biên tập chỉ đạo thực hiện. Cụ thể, nếu như vào tháng 5/2022 khi Báo Nghệ An lần thứ 3 tiến hành thay đổi giao diện, đổi mới hệ thống sản xuất tin bài (CMS) thì đúng 2 năm sau, ngày 13/6/2024, Báo Nghệ An tiếp tục ra mắt giao diện và hệ thống CMS mới. Trên giao diện mới, các sản phẩm truyền hình trở thành một phần của chuyên mục Multimedia. Thực hiện chỉ đạo của Ban Biên tập và Phòng Thời sự - Chính trị, bộ phận truyền hình chủ trì sản xuất các thể loại như: Phim tài liệu, phóng sự, short video… Mỗi sản phẩm mang đặc thù riêng. Như đối với short video, để đáp ứng xu thế đọc của người dùng điện thoại, hình ảnh được thể hiện trên hình dọc với tỷ lệ kích thước 9:16. Các sản phẩm short video sản xuất với thời lượng từ 1-2 phút, ngoài việc đăng tải trên báo Nghệ An điện tử còn được phân phối qua các nền tảng xã hội như: Fanpage, YouTube, TikTok, Instagram.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Ban Truyền hình - Báo Nghệ An đã sản xuất 250 sản phẩm về các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong đó có hàng chục phim tài liệu, phóng sự có chất lượng như: Pù Hoạt – Nơi tình rừng mãi xanh; Mạch nguồn yêu thương chảy mãi; Các phóng sự về dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam; Những đô thị động lực thay đổi diện mạo Nghệ An; Mong sớm đưa đội tàu kiểm ngư hoạt động trở lại; Các phóng sự về bản sắc văn hoá miền Tây Nghệ An…

Kíp thực hiện chương trình livestream "20h Bác sĩ đây rồi". Ảnh: PV

Trong xu thế mới của truyền thông đa phương tiện, hình thức livestream ngày càng trở nên phổ biến, thu hút đông đảo công chúng theo dõi. Kể từ tháng 2 năm 2024, Báo Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh thực hiện chương trình “20h Bác sĩ đây rồi” với khung chương trình 1 tháng/số. Các vấn đề thời sự nóng dư luận quan tâm cũng được livestream với sự tham gia giải đáp của lãnh đạo sở, ngành như: Căng thẳng cuộc đua vào lớp 10 công lập ở TP. Vinh; Giải quyết bài toán sử dụng điện mùa cao điểm… Đặc biệt, trong nửa đầu tháng 6/2024, Ban Truyền hình thực hiện tường thuật - livestream 37 trận đấu tại Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An trên các nền tảng số của Báo. Tất cả các trận đều được tường thuật trực tiếp trên Kênh truyền hình FPT Play và nền tảng số của FPT Play. Đây là lần đầu tiên các sản phẩm truyền hình của Báo Nghệ An được đăng tải trên một trong những kênh truyền hình thể thao uy tín nhất Việt Nam hiện nay.

Đối với kênh YouTube Báo Nghệ An

Hiện nay, Ban Truyền hình được giao sản xuất, quản lý 2 kênh YouTube, gồm YouTube Báo Nghệ An và Nghệ An. Trong đó, riêng kênh YouTube Báo Nghệ An, tính đến ngày 19/6/2024 có gần 382.000 lượt đăng ký. Lượng người đăng ký trên toàn kênh trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 45.800 người; Số lượt xem toàn kênh: 23,1 triệu người; Tổng thời gian xem toàn kênh trong 6 tháng/2024 đạt: 2,6 triệu giờ. Từ đầu năm đến nay sản xuất, xuất bản 269 video.

Ngoài duy trình thế mạnh của kênh YouTube Báo Nghệ An là sản xuất các chương trình bình luận quốc tế, Ban Truyền hình cũng sản xuất các short video quốc tế với dung lượng dưới 1 phút để thu hút khán giả, tăng lượng tương tác trên nền tảng này.

Cộng tác viên Thanh Hải tác nghiệp tại Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26, năm 2024. Ảnh: Ngân Hạnh

Đối với kênh TikTok và Short video

Trong 6 tháng đầu năm, kênh TikTok có tổng số follower đạt gần 50.000 lượt người. Nửa đầu năm 2024, Ban Truyền hình đã sản xuất gần 180 video, ngoài ra thường xuyên khai thác các Short video nhằm tăng lượt đăng ký và tương tác của công chúng, nhờ đó lượt xem video trong 6 tháng qua đạt hơn 11 triệu; có gần 9 triệu lượt người tiếp cận sản phẩm của kênh.