Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028

Hoàn thành Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở

Ngay khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 04-TT/TU, ngày 19/4/2022 về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, công đoàn các cấp và cấp ủy chính quyền đã tập trung triển khai, chỉ đạo đại hội, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Tính đến ngày 10/5/2023, Đại hội Công đoàn cơ sở đã hoàn thành. Ngày 4/7/2023 có 29/29, tỷ lệ 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thành công đại hội.

Đại hội công đoàn Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: Vân Trần

Đánh giá về kết quả, đồng chí Phan Thị Trang - Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Đại hội Công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh. Văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, chất lượng. Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, khách quan, dân chủ, đúng quy trình. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện, các phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, tạo không khí phấn khởi, thực sự là ngày hội của đoàn viên. Báo cáo chính trị đánh giá đầy đủ, thực chất những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra được những tồn tại, hạn chế trong phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua.

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Kido Vinh (trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Đô Lương). Ảnh: CSCC

Tại các đại hội, không khí thảo luận diễn ra sôi nổi, đi vào trọng tâm những vấn đề đoàn viên quan tâm. Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới chỉ rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Công tác nhân sự thực hiện đúng quy định, trình tự, đúng cơ cấu, có tính kế thừa và phát triển. Đại hội đã phát huy dân chủ, bầu Ban Chấp hành khóa mới và sáng suốt lựa chọn người có khả năng tập hợp, quy tụ đoàn viên, người lao động tại nơi làm việc, có đủ năng lực, uy tín làm Chủ tịch CĐCS.

Tất cả các đại hội công đoàn cấp cơ sở đều được tổ chức nghiêm túc, đúng kịch bản và chỉ đạo của cấp trên. Ảnh: Vân Trần

Có được kết quả trên trước hết là tổ chức công đoàn các cấp luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền... Hệ thống văn bản hướng dẫn của công đoàn cấp trên như công tác nhân sự; thực hiện chế độ chi tiêu; danh mục hồ sơ duyệt Đại hội; nội dung, chương trình duyệt Đại hội; một số nội dung văn kiện Đại hội... được hướng dẫn khoa học, kịp thời, hiệu quả. Công tác chuẩn bị đại hội, công tác tổ chức đại hội của các đơn vị thực hiện chu đáo, nghiêm túc …

Sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX

Song song với việc chỉ đạo Đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng đã tập trung triển khai quyết liệt chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã sớm ban hành Quyết định thành lập các Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban phục vụ để chuẩn bị các nội dung Đại hội; Thành lập bộ phận giải quyết khiếu nại, tố cáo về Đại hội ; Phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên.

Sáng 17/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị duyệt hồ sơ Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh tư liệu: Thanh Thủy

Công tác chuẩn bị văn kiện cho Đại hội được thực hiện chu đáo. Đối với dự thảo báo cáo chính trị, về quy trình: Tiểu ban nội dung xây dựng dự thảo báo cáo lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, cán bộ, công nhân viên, người lao động. Tổ chức 02 cuộc hội thảo lấy ý kiến các đồng chí cán bộ công đoàn chủ chốt đã nghỉ hưu, xin ý kiến các Ban Đảng của Tỉnh ủy, xin ý kiến các sở ban ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành thị ủy, đội ngũ chuyên gia. Dự thảo đến nay đã thông qua 6 lần chỉnh sửa và tiếp tục xin ý kiến Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn để hoàn thiện thông qua.

Công tác nhân sự được chú trọng đặc biệt. Tiểu ban nhân sự đã bám Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 20/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý của Tổng LĐLĐ Việt Nam để tham mưu xây dựng dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành đảm bảo quy định và cơ cấu. Công tác hậu cần, chuẩn bị các điều kiện vật chất tổ chức hội nghị đã được chuẩn bị chu đáo.

Trao Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An năm 2022 - 2023. Ảnh tư liệu: Tiến Đông

Trước thềm Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực trong các cấp công đoàn như: Phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức cuộc thi: “Giải báo chí viết về công nhân và Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I”; Tổ chức Cuộc thi “Xây dựng video clip về hoạt động công đoàn chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX”; phát động và tổ chức phong trào thi đua, công trình, phần việc chào mừng Đại hội; Xây dựng phóng sự truyền hình: “Dấu ấn nhiệm kỳ của Công đoàn Nghệ An, ý kiến người lao động trước thềm Đại hội; thông tin về Đại hội tại Hội nghị giao ban báo chí tỉnh đến đông đảo phóng viên các báo đài Trung ương và địa phương.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIX Công đoàn Nghệ An, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đại hội điểm khu vực Bắc Trung Bộ do Tổng Liên đoàn lựa chọn. Đại hội dự kiến được diễn ra từ ngày 07 - 08/8/2023, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh với tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 600 đại biểu. Đại hội sẽ thông qua các báo cáo quan trọng như: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Nghệ An khóa XVIII, bầu Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt trong Ban Chấp hành Công đoàn và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Ngoài chương trình nghị sự còn có các hoạt động như: Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chương trình Nghệ thuật với chủ đề “Công đoàn Nghệ An niềm tin yêu và hy vọng”; tổ chức các diễn đàn theo chủ đề gắn với việc phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới...

Với sự thống nhất, tập trung, quyết tâm cao của lãnh đạo và tập thể cán bộ chuyên viên cơ quan LĐLĐ tỉnh, sự chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản và khoa học trong quá trình chuẩn bị tin tưởng rằng Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức thành công, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn Nghệ An. Góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Nghệ An ngày càng vững mạnh./.