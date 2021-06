Sáng 29/6, Nghệ An có 4 ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng 29/6, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Từ 19 giờ tối ngày 28/6 đến 7 giờ sáng ngày 29/6, Nghệ An phát hiện thêm 4 ca dương tính với Covid-19 mới. Trong đó có 1 ca nhiễm trong cộng đồng, 3 ca là trường hợp F1 chuyển thành F0.

Bệnh viện HNĐK Nghệ An phong tỏa khoa Sản để chống dịch. Ảnh: PV

là L.V.G, giới tính nam, sinh năm 1988, nghề nghiệp buôn bán tại chợ đầu mối Vinh, địa chỉ ở xóm 7, xã Hưng Chính, thành phố Vinh. Ngày 25/6, bệnh nhân L.V.G đưa vợ đi sinh tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An, xét nghiệm test nhanh Covid-19 thì cả 2 vợ chồng đều có kết quả âm tính. Từ 10h ngày 25/6 đến 14h30 ngày 26/6, bệnh nhân ở cùng vợ (điều trị tại phòng 333, khoa Sản, Bệnh viện HNĐK Nghệ An). Ngày 26-27/6, bệnh nhân L.V.G về tại nơi cư trú. Đến 8h15 ngày 28/6, bệnh nhân L.V.G đến khoa Khám bệnh, Bệnh viện HNĐK Nghệ An được test nhanh dương tính 2 lần. Bệnh viện HNĐK Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân L.V.G đã được cách ly điều trị tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện HNĐK Nghệ An. CDC Nghệ An đang phối hợp gấp rút điều tra, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm F1 và khoanh vùng khu vực bệnh nhân sống.