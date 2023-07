Sáng mãi đạo lý Uống nước nhớ nguồn

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ: Suốt chặng đường cách mạng vẻ vang, kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam, đất và người Nghệ An đã có những đóng góp xứng đáng, viết nên những truyền thống rạng ngời của quê hương. Lịch sử của dân tộc đã trang trọng ghi nhận về một Nghệ An “đứng đầu dậy trước” làm nên Xô viết Nghệ Tĩnh anh hùng, trở thành cuộc tổng diễn tập đầu tiên góp phần đưa đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Một Nghệ An làm hậu phương lớn, cung cấp sức người, sức của bằng tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “xe chưa qua nhà không tiếc”, góp phần cùng cả nước làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh và làm trọn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Một Nghệ An tiền tuyến của những “tọa độ lửa” chống đế quốc Mỹ phá hoại miền Bắc với những chiến công hào hùng, bi tráng, trở thành biểu tượng cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đi qua các cuộc kháng chiến, Nghệ An có hơn 45 ngàn liệt sĩ; hơn 56 ngàn thương, bệnh binh, hơn 20 ngàn người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bị nhiễm chất độc hóa học; hơn 2.800 Mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 500 ngàn gia đình, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ban ngành Trung ương, sự chia sẻ giúp đỡ của nhân dân trong cả nước, Nghệ An đã có những bước chuyển mình vươn lên và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tạo điều kiện để tỉnh ưu tiên nguồn lực thực hiện có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, trong đó có công tác đền ơn đáp nghĩa.