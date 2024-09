Sáng mãi niềm tin đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, phát triển

Nghệ An cuối tuần

• 18/09/2024

Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, tháng 9 năm 1954 Tỉnh ủy Nghệ An quyết định sáp nhập một số liên chi bộ và tổ chức cơ sở đảng để thành lập Đảng bộ Các cơ quan (CCQ) Dân chính Đảng cấp tỉnh (nay là Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh) trực thuộc Tỉnh ủy nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các cơ quan cấp tỉnh.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển với nhiều mô hình tổ chức, quy mô, tên gọi và chức năng, nhiệm vụ khác nhau, từ một Đảng bộ được thành lập giữa bộn bề khó khăn, chỉ có 26 chi bộ, 812 đảng viên; đến nay Đảng bộ đã có 62 tổ chức cơ sở đảng (39 đảng bộ và 23 chi bộ cơ sở, có 11 đảng bộ bộ phận, 398 chi bộ trực thuộc cơ sở) với gần 5.300 đảng viên.

Ảnh: Tư liệu Đảng ủy Khối

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp với các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; Đảng ủy Khối thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được coi trọng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; việc quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm, nhiều mô hình “Chi bộ 5 tốt”, “Đảng viên 5 tốt” được nhân rộng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phòng ngừa với xử lý vi phạm kỷ luật. Công tác dân vận chính quyền và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm, chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

“ Những thành quả đạt được trong 70 năm qua là dấu mốc quan trọng, là tài sản tinh thần vô cùng quý giá; là niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để làm điểm tựa vững chắc, hướng tới tương lai.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh ngày 12/9/2024. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, Nghệ An đang ở vào thời điểm được đánh giá là “thiên thời, địa lợi và nhân hòa” và bước vào quỹ đạo phát triển mới với những yêu cầu đặt ra cao hơn, quyết liệt hơn khi Trung ương ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, trao cho Nghệ An những cơ hội để bứt phá và phát triển, đặc biệt là Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

Bối cảnh đó đặt ra cho Đảng bộ Khối yêu cầu rất cao về đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ và hiệu quả các chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy; quyết tâm xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, quy chế làm việc; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; coi trọng tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm công tác dự báo, định hướng dư luận xã hội, thông tin nhanh, kịp thời những vấn đề nhạy cảm, phức tạp để tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong các cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao đổi với lãnh đạo, cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối; Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh thăm Công trình Bia dẫn tích được xây dựng tại xóm 4, xã Quang Sơn (Đô Lương) từ năm 2019; Đây là nơi sơ tán và đặt trụ sở làm việc của cơ quan Đảng uỷ Khối từ 1966 đến năm 1973; Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh thăm gia đình ông Lê Đăng Dương (con trai ông Lê Đăng Cận), xã Quang Sơn (Đô Lương) đã nhường ngôi nhà ở của gia đình cho Đảng ủy Khối làm việc từ năm 1966-1973. Ảnh: Thành Duy - Mai Hoa

Thứ hai: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; động viên cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm “tham mưu tốt, phục vụ giỏi”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm lớn của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ ba: Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện đảng viên; phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới, năng động, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung theo tinh thần Chỉ thị số 03 -CT/ĐUK ngày 2/7/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vào hoạt động của mỗi cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương các gương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; Ban tổ chức khen thưởng 20 tập thể và 50 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. Ảnh: Thành Cường

Thứ tư: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 6/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gắn với nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là tăng cường công tác giám sát thường xuyên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các sai phạm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, theo dõi, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên; đưa việc nhận xét, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo toàn diện, khách quan và đúng thực chất; góp phần quan trọng cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng đội ngũ cán bộ có chuẩn mực đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng và có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ năm: Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Thông tri số 09-TT/TU ngày 10/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp; tập trung chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hết sức quan trọng đối với từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhằm đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định mục tiêu sát, đúng cho nhiệm kỳ mới; đồng thời cũng là dịp để sắp xếp, lựa đội ngũ cán bộ, khoa học, hợp lý, sử dụng đúng người, đúng việc.

Tự hào về chặng đường lịch sử 70 năm, mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối càng ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng bộ. Nhiệm vụ thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức. Song, với bản lĩnh vững vàng, ý chí vươn lên, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống: “Trung thành, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, đổi mới”, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An trở thành một trong những đảng bộ mẫu mực, tiêu biểu, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu: “…Đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ…”./.