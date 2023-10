Sáng nay (23/10), Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh minh họa: Quochoi.vn

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An gồm 12 đại biểu do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự họp.

So với các kỳ họp trước của khóa XV, Đoàn Nghệ An giảm 1 đại biểu, do đại biểu Đặng Xuân Phương chuyển sinh hoạt đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh từ ngày 30/8/2023 theo Nghị quyết số 852/NQ-UBTVQH15, ngày 30/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, Ban Bí thư đã có quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định ông Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội khoá XV, đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào 7 giờ 15 phút, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi tiến hành họp phiên trù bị để thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp, đúng 9 giờ sáng nay, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 28/11/2023, tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 22 ngày, tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1: từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023; Đợt 2: từ ngày 20 đến ngày 28/11/2023. Kỳ họp thứ 6 được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật bao gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước; Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua 1 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến 8 dự án Luật, bao gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Thực hiện công tác xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, Quốc hội sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024 (trong đó có xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 và quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2024; xem xét Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026).

Xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ: kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

Quốc hội cũng sẽ tiến hành xem xét các báo cáo công tác tư pháp, bao gồm: Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về công tác của Tòa án nhân dân; Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (trong đó có kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng và việc thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, việc thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15); các báo cáo của Chính phủ về: công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2023 (trong đó có nội dung về công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và việc thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14).

Về công tác giám sát, Quốc hội cũng sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4. Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Theo dự kiến chương trình, tại Kỳ họp thứ 6 này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; xem xét Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; xem xét kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023; xem xét báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Đặc biệt, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.