Giáo dục Sáng nay (3/6) hơn 39.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 – 2026 là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với cấu trúc đề thi theo hình thức mới, bám sát hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tính thực tế và ứng dụng cao.

Tham dự kỳ thi năm nay, tỉnh Nghệ An có 39.130 thí sinh đăng ký dự thi vào 69 trường công lập trong toàn tỉnh. Các thí sinh sẽ dự thi tại 71 điểm thi với 1.664 phòng thi.

Chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Nghệ An huy động 5.670 người làm công tác nhân sự tại các điểm thi, trong đó riêng giám thị và giám sát ở các điểm thi là 3.941 người.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Do tính chất đặc biệt của kỳ thi năm nay nên từ cuối học kỳ I, năm học 2024 – 2025, Nghệ An đã sớm công bố cấu trúc đề thi minh họa và công bố môn thi thứ 3 sớm hơn gần 2 tháng so với các năm trước.

Đây là năm đầu việc lựa chọn môn thi thứ 3 được thực hiện theo Thông tư 30, nhưng việc Nghệ An vẫn thực hiện 3 môn thi là Văn – Toán – Tiếng Anh đã giúp thí sinh và các nhà trường thuận lợi trong công tác ôn tập.

Các giám thị làm nhiệm vụ tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi năm nay cũng có một số thay đổi theo hướng có lợi cho thí sinh. Cụ thể, đây là năm đầu tiên Nghệ An cộng điểm khuyến khích cho học sinh trung học cơ sở đạt giải cấp tỉnh do Bộ hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh.

Việc cộng điểm khuyến khích sẽ kịp thời động viên, khuyến khích các em học sinh và các nhà trường trong quá trình phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và tạo động lực để các em nỗ lực, cố gắng, rèn luyện trong học tập.

Trước khi bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, vào chiều hôm qua (2/6) tại nhiều điểm thi, các thí sinh đã đến xem số báo danh, phòng thi và nghe phổ biến quy chế kỳ thi. Một số sai sót cũng đã được các hội đồng thi điều chỉnh để giúp thí sinh thuận lợi tham dự kỳ thi vào lớp 10.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quế Phong nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: Chiến Thắng

Để chuẩn bị cho Kỳ thi vào lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Ban chỉ đạo thi, ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026, trong đó đảm bảo tiến trình thời gian, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Ban hành kế hoạch thanh tra; công văn phối hợp giữa Sở với Công an tỉnh, với các Sở, ngành, địa phương để tổ chức tốt kỳ thi.

Ngoài ra, Sở cũng đã tổ chức tập huấn về nghiệp vụ tổ chức thi và tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thi cho cán bộ làm thi; tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi trên phần mềm tuyển sinh. Đồng thời tăng cường tuyên truyền đậm nét về quy chế thi để tránh xảy ra các vi phạm trước, trong và sau quá trình tổ chức, diễn ra kỳ thi, bảo đảm công bằng cho mọi thí sinh.

Đội tình nguyện Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh hỗ trợ các thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 – 2026 được xem là kỳ thi bớt áp lực nhất khi số lượng thí sinh dự thi năm nay giảm hơn 5.000 em so với năm học trước. Từ năm 2026, số lượng thí sinh thi vào lớp 10 ở Nghệ An sẽ tăng đột biến và dự kiến sẽ tăng hơn 7.000 em so với năm 2025.

Để tránh áp lực cho thí sinh và giữ ổn định đội ngũ biên chế ở các nhà trường, năm nay phần lớn các trường THPT trên toàn tỉnh vẫn giữ nguyên chỉ tiêu như năm 2024, tỷ lệ trúng tuyển nhiều trường là trên 90%.

Điện lực Quế Phong chuẩn bị máy phát điện phòng sự cố xảy ra trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Chiến Thắng

Kết quả thi vào lớp 10 cũng sẽ được sử dụng để lấy điểm nền cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, thí sinh sẽ thi 2 môn đầu tiên, buổi sáng các em sẽ thi môn Ngữ văn (120 phút) theo hình thức tự luận và buổi chiều các em sẽ thi môn Ngoại ngữ (60 phút) với hình thức trắc nghiệm.