Sáng nay (9/8), hơn 31.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Sáng 9/8, cùng với hơn 900.000 thí sinh trên cả nước, hơn 31.000 thí sinh của Nghệ An cũng đã chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đo thân nhiệt cho thí sinh tại các điểm thi. Ảnh: Đức Anh

So với các năm trước, kỳ thì năm nay lùi muộn hơn 1,5 tháng do năm học này phải kéo dài vì chịu ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Đây cũng là lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo 2 đợt.

Trong đó, đợt 1 vẫn thi theo đúng kế hoạch, từ ngày 8 đến ngày 10/8, dành cho thí sinh ở các khu vực chưa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đợt 2, sẽ tổ chức thi sau, dành cho thí sinh ở các khu vực bị cách ly và các thí sinh thuộc diện F1, F2 trên cả nước (nếu có).

Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 toàn tỉnh Nghệ An có 61 hội đồng thi với 1.406 phòng thi. Ngoài ra, mỗi điểm thi sẽ chuẩn bị 5 phòng thi dự phòng trong trường hợp phải thực hiện giãn cách. Để chuẩn bị Kỳ thi năm nay, Nghệ An đã huy động gần 5.000 người làm công tác coi thi. Trong đó, có 3.222 người làm công tác coi thi và hơn 800 lực lượng công an bảo vệ tại các điểm thi.

Trước khi kỳ thi được diễn ra, Nghệ An đã tiến hành phun khử trùng toàn bộ điểm thi và yêu cầu các điểm thi trang bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt cho toàn bộ thí sinh trước mỗi môn thi.

Các thí sinh kiểm tra các thông tin trước khi bước vào kỳ thi. Ảnh: Đức Anh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức với mục đích chính là để xét công nhận tốt nghiệp. Đây cũng là lần đầu tiên kỳ thi được giao cho các địa phương chủ trì thực hiện với sự thanh tra giám sát của lực lượng thanh tra đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học và lực lượng thanh tra Chính phủ.

Tại Nghệ An, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử 212 cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Hồng Đức và Viện Nông nghiệp Việt Nam đến làm công tác thanh tra và trực tiếp giám sát tại Hội đồng thi.

Trong năm đầu tiên triển khai nên kết quả của Kỳ thi cũng sẽ là căn cứ để xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là một kỳ thi đặc biệt trong thời điểm dịch Covid - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Ảnh: Đức Anh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh phải thi 3 môn bắt buộc là Toán (90 phút), Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và một môn tổ hợp tự chọn là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) có thời gian làm bài 50 phút.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/8.

Ngày hôm nay, thí sinh sẽ thi 2 môn đầu tiên là Ngữ văn và Toán. Trong đó, Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút.