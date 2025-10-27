Thứ Hai, 27/10/2025
Sao Nhập Ngũ: Hòa Minzy nén đau lưng hoàn thành thử thách

CTVX27/10/2025 16:19

Trong tập 12 Sao Nhập Ngũ 2025, Hòa Minzy khiến đồng đội và khán giả vừa thương vừa cười khi nén chấn thương lưng để hoàn thành phần thi đu dây đầy cam go.

Tập 12 của chương trình "Sao Nhập Ngũ 2025" với chủ đề “Quyết chí đồng lòng” đã mang đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc, đặc biệt là nỗ lực vượt khó của ca sĩ Hòa Minzy. Dù gặp phải chấn thương ở lưng, cô vẫn quyết tâm hoàn thành thử thách liên hoàn, để lại ấn tượng mạnh mẽ về tinh thần không bỏ cuộc.

Thử thách "Trò chơi tin tưởng" đầy kịch tính

Phần thi chính trong tập 12 là "Trò chơi tin tưởng", một thử thách đòi hỏi sự phối hợp và tin tưởng tuyệt đối giữa các đồng đội. Mỗi đội phải vượt qua bốn chặng liên hoàn gồm chui qua bùn lầy, vượt rào, ghép logo và leo dây để lấy mảnh ghép cuối cùng. Điểm đặc biệt của thử thách là một thành viên trong đội sẽ bị bịt mắt và di chuyển hoàn toàn theo sự chỉ dẫn của người còn lại.

Sao Nhập Ngũ1 (1).jpg
Sao Nhập Ngũ1 (1).jpg

Màn kết hợp hài hước của Hòa Minzy và Duy Khánh

Trong lượt thi của mình, cặp đôi Hòa Minzy và Duy Khánh đã mang đến những tình huống dở khóc dở cười. Khi Duy Khánh bị bịt mắt, Hòa Minzy đã liên tục hò hét chỉ dẫn theo phong cách riêng, có lúc còn dọa "chó đuổi" để thúc giục đồng đội, khiến cả thao trường không nhịn được cười.

Sao Nhập Ngũ2 (1).jpg
Sao Nhập Ngũ2 (1).jpg

Dù gặp khó khăn ở phần ghép hình đòi hỏi sự khéo léo, sự ăn ý của cả hai đã giúp họ vượt qua thử thách một cách trọn vẹn. Những màn tương tác của cặp đôi đã tạo nên không khí vui vẻ, giảm bớt sự căng thẳng của phần thi.

Nỗ lực vượt chấn thương truyền cảm hứng

Điểm nhấn của phần thi là khi Hòa Minzy thực hiện chặng đu dây cuối cùng. Do bị đau lưng từ trước, nữ ca sĩ phải vừa chạy vừa ôm lưng, gương mặt nhăn nhó vì đau. Tuy nhiên, cô không hề bỏ cuộc và đã kiên trì hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Sao Nhập Ngũ3 (1).jpg
Sao Nhập Ngũ3 (1).jpg

Khoảnh khắc này không chỉ cho thấy bản lĩnh mà còn thể hiện sự lạc quan, tinh thần chiến binh của Hòa Minzy. Nỗ lực của cô đã truyền cảm hứng và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các đồng đội.

Sao Nhập Ngũ4 (1).jpg
Sao Nhập Ngũ4 (1).jpg

Kết quả và tinh thần đồng đội đáng khen ngợi

Dù không đạt thành tích cao nhất, đội của Hòa Minzy và Duy Khánh đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả và đồng đội nhờ tinh thần hiệp đồng, năng lượng tích cực và ý chí không từ bỏ. Hòa Minzy một lần nữa chứng tỏ vai trò "cây hài", luôn mang đến tiếng cười và nguồn năng lượng tích cực cho tập thể, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Sao Nhập Ngũ5(7).jpg
Sao Nhập Ngũ5(7).jpg

Chương trình "Sao Nhập Ngũ 2025: Khi Tổ quốc gọi tên" được phát sóng lúc 21h10 thứ Tư hằng tuần trên kênh YouTube chính thức của chương trình.

      Sao Nhập Ngũ: Hòa Minzy nén đau lưng hoàn thành thử thách

