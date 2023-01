“Sao Tháng Giêng” Nguyễn Nguyệt Anh: Nghĩ khác, làm khác trong hoạt động Đoàn – Hội

P.V: Thế giới đang tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi là công nghiệp 4.0. Cuộc cách mạng này sẽ thay đổi cách sống, làm việc và giao tiếp của cộng đồng theo cách hoàn toàn mới. Vậy theo em, sinh viên cần làm gì để không bị tụt lại trong cuộc cách mạng này?

Nguyễn Nguyệt Anh: Trong nhiều diễn đàn của tuổi trẻ Nghệ An, dường như vấn đề nâng cao trình độ Ngoại ngữ và Tin học cho lực lượng đoàn viên, thanh niên luôn “nóng” và dành được sự quan tâm lớn của mọi người. Bởi thực tế cho thấy, nhiều học sinh, sinh viên Nghệ An rất giỏi chuyên ngành, nhưng vì yếu ngoại ngữ mà tuột mất cơ hội đi du học hoặc làm việc tại những môi trường cần yếu tố này. Theo em, ngoại ngữ là một trong những “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa thành công trong kỷ nguyên số 4.0. Biết thêm một ngoại ngữ là mở ra một chân trời mới. Biết thêm một ngoại ngữ, thanh niên Nghệ An có thêm nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp, và thu nhập chắc chắn sẽ tốt hơn.