Sắp có Bệnh viện Ung bướu hiện đại bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ

Song song với đó, Bệnh viện đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin. Dự kiến ngày 15/5/2024, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chính thức triển khai bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim và lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu đưa bệnh viện trở thành bệnh viện thông minh qua đó số hóa các quy trình thăm khám và nghiệp vụ, đồng thời kết nối các dữ liệu giữa các khoa, phòng, nhằm tối ưu quy trình, góp phần nâng cao chất lượng, mang đến sự hài lòng cho người bệnh. Nhờ đó, các quyết định lâm sàng chính xác hơn, quy trình thăm khám và chăm sóc liền mạch, tiêu chuẩn hóa, loại bỏ các thao tác thủ công và giảm bớt khối lượng công việc cho nhân viên y tế. Chất lượng chăm sóc và điều trị được nâng cao, bệnh nhân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế.