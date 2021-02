Sau Tết, thị trường bất động sản Nghệ An bắt đầu 'ấm' lên

Thị trường bất động sản tại Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng trong dịp trước và đặc biệt sau Tết diễn ra khá nhộn nhịp. Mặc dù trong nước đang ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng riêng tỉnh Nghệ An đến nay vẫn đang an toàn và giới đầu tư vẫn rất quan tâm đến lĩnh vực này bởi hứa hẹn nhiều lợi nhuận.

Thời gian gần đây, do Đại lộ 72m Vinh - Cửa Lò đã được rải thảm, nên giá đất tại khu vực này đã liên tục tăng. Ảnh: T.Đ

Ngoài ra, một số tuyến đường huyết mạch nhất là việc Đại lộ Vinh - Cửa Lò đã thông tuyến, kết nối với nhiều tuyến khác đang thi công, cầu Cửa Hội thông thương với Hà Tĩnh cũng khiến cho đất đai khu vực phía Đông thành phố "nóng" hơn. Người đầu tư quan tâm hơn khi kết nối đô thị Vinh và Cửa Lò đang dần hiện hữu trong tương lai. Trên nhiều trang facebook, giới "cò đất" và các sàn liên tục rao bán các lô đất mảnh vườn khu vực Nghi Xuân, Nghi Phong, Nghi Thái (Nghi Lộc), Nghi Đức (thành phố Vinh), Nghi Hải (TX. Cửa Lò...). Thực chất nhiều lô đã qua một số chủ, tuy nhiên, nếu có giá hời hơn các lô đất vẫn tiếp tục được bán.

Mặc dù liên tục tăng giá nhưng thị trường bất động sản xung quanh khu vực Đại lộ Vinh - Cửa Lò vẫn rất nhộn nhịp. Ảnh: T.Đ

Theo khảo sát, hiện nay giá đất ở khu vực Nghi Phú, lối 2 đường 72m, trung tâm thành phố Vinh, trước Tết đang giao dịch với giá 22 triệu đồng/m2 nhưng sau Tết đã tăng lên 26 triệu đồng/m2, có nơi hơn. Riêng các khu đất đấu giá tại phường Quán Bàu cuối năm 2020 giá dao động từ 21-23 triệu đồng/m2 nhưng những tháng đầu năm 2021 có những lô đất giao dịch với giá 26 triệu đồng/m2.