Sẽ ban hành 18 đề án, quyết định, nghị quyết cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về Nghệ An

(Baonghean.vn) - Từ nay đến năm 2025, Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An và các bộ, ngành liên quan tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 17 đề án, quyết định và trình Chính phủ 1 dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội thông qua nhằm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Một góc trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An). Ảnh tư liệu: Thành Cường

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 4/10/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An và các bộ, ngành liên quan tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 17 đề án, quyết định và trình Chính phủ 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua để thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Cụ thể, để thực hiện nhiệm vụ thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn; phát huy truyền thống, văn hóa mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Đề án Bảo tồn và Phát huy giá trị Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh giai đoạn 2025 – 2030 vào năm 2024.

Đối với nhiệm vụ xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường liên kết phát triển, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Quyết định lập Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào quý IV/2023; Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 vào năm 2024; Quyết định lập Quy hoạch chung các đô thị dự kiến thành lập thị xã (Đô Lương, Diễn Châu) - đô thị loại III vào năm 2027.

Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Quyết định Quy hoạch chung xây dựng Khu Di tích Kim Liên vào năm 2025; Quyết định điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ vào năm 2025; Quyết định điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ - Bắc Hà vào năm 2025; Quyết định lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cả đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào năm 2025; Quyết định lập Quy hoạch chung Khu Kinh tế Nghệ An đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 vào năm 2027.

Đối với nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển Nghệ An trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Thủ tướng sẽ ban hành Báo cáo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ vào năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh vào năm 2024; Đề án mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An và đổi tên thành Khu Kinh tế Nghệ An cũng vào năm 2024 nhằm thực hiện nhiệm vụ tập trung phát triển mạnh mạng lưới đô thị, nhất là các đô thị trung tâm; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số.

Đối với nhiệm vụ tập trung phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào năm 2024; Đề án đầu tư, phát triển Trường Đại học Vinh thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới vào năm 2025; Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ, Trung tâm Nghiên cứu liên ngành vào năm 2024; Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm y tế chuyên sâu vào năm 2025.

Nhằm tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Đề án đề xuất bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An vào quý IV/2023; đồng thời, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An vào quý III/2024.