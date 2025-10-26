Kinh tế Sinh kế mới mở lối phát triển vùng cao Nghệ An

Thông qua nguồn hỗ trợ của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hiện nay, nhiều xã vùng cao Nghệ An đã triển khai các mô hình sinh kế mới bên cạnh những mô hình truyền thống. Ngoài mục tiêu hỗ trợ các hộ nghèo tăng thu nhập, các mô hình còn nhằm khích lệ các hộ dân siêng năng lao động, thoát khỏi tư duy trông chờ, ỉ lại.

Tăng nguồn thu nhập ổn định

Dẫn chúng tôi tham quan gia trại của gia đình, anh Vi Văn Diện bản Xốp Khấu, xã Yên Hòa vui vẻ cho hay, năm nay, bão lũ dồn dập, cây cối, hoa màu của bản làng thiệt hại nhiều quá, song may mắn là dê, gà, lợn của gia đình cũng như của bà con nơi đây vẫn mạnh khoẻ và cho thu nhập đều đặn.

Nói rồi, anh Diện khoe vườn xoài Đài Loan hơn 100 gốc vừa trồng gần 1 năm, cây đã cao quá đầu người, xanh tốt bên nương sắn và hệ thống chuồng nuôi dê của gia đình. Nguồn con giống dê cũng được nhà nước hỗ trợ từ vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Tiểu dự án 1 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 đã hỗ trợ 66 dự án chăn nuôi cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Đàn dê của gia đình anh Vi Văn Diện. Ảnh: Hoài Thu

Nhờ sự hỗ trợ này, cùng với tận dụng lá rừng, nông sản để chăm nuôi, đàn dê lớn nhanh, sinh sản tốt đã mang lại cho anh Diện nguồn thu nhập khá ổn định. Mỗi năm đàn dê từ 2 con nhân lên 5 rồi 6 con, và nay là hơn 10 con. “Lúc cần thiết thì bán một vài con, chờ dê sinh sôi lại chăm nuôi, mỗi con dê bán cũng được 2-3 triệu đồng”, anh Diện bộc bạch.

Ở bản Xốp Khấu cũng như các bản khác ở Yên Hoà, người dân ngoài được hưởng các mô hình kinh tế từ nguồn này, còn được hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, vừa hỗ trợ giống cây, vừa hỗ trợ con giống chăn nuôi. Hộ chị Lương Thị Ói, cách nhà anh Diện không xa, năm 2024 được hỗ trợ 30 con gà giống. Sau hơn 1 năm chăm sóc, đàn gà nhân lên gần 100 con, vừa cho trứng, vừa bán thịt. “Gà dự án cho thịt ngon, trứng chất lượng, thích nghi tốt, ít dịch bệnh. Nhờ có đàn gà mà gia đình có thêm thu nhập, bớt khó khăn hơn” - chị Ói chia sẻ.

Anh Vi Văn Diện kết hợp chăn nuôi và trồng trọt trên sườn đồi từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình Mục tiêu quốc gia. Ảnh: Hoài Thu

“Những mô hình sinh kế đến với người dân Yên Hòa không chỉ giúp bà con có thêm thu nhập mà còn mở ra hy vọng mới về con đường thoát nghèo khi người dân và Nhà nước cùng làm, vận dụng tốt nguồn hỗ trợ. Cùng với đó, người dân dần chăm chỉ lao động sản xuất, từ bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại”, bà Trần Thị Sen - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hoà khẳng định.



Phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ

Không chỉ ở Yên Hoà, trên địa bàn các xã vùng cao của tỉnh, nguồn đầu tư công từ các Chương trình Mục tiêu quốc gia đến nay đang phát huy tích cực, từng bước giúp các hộ nghèo có thêm nguồn thu nhập mang tính bền vững, từng bước thoát nghèo. Ví như tại xã Mường Típ, từ nguồn hỗ trợ của các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia, nhiều mô hình kinh tế đã được trao tận tay các hộ nghèo, giúp người dân có thêm việc làm và nguồn thu nhập, như mô hình nuôi dê tại bản Xốp Típ; trồng gừng, nuôi gà địa phương, nuôi bò vỗ béo ở bản Huồi Khe; trồng lúa nước tại bản Pụng...

Ông Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Mường Típ cho biết, nhờ các chính sách liên quan đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi, đã giúp giảm số hộ nghèo qua từng năm. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế bằng việc cung cấp hỗ trợ cây giống, con giống, vay vốn ngân hàng, dạy nghề, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế đã giúp tỷ lệ hộ nghèo ở Mường Típ giảm 20,28% so với năm 2021.

Chị Lương Thị Ói chăm sóc đàn gà. Ảnh: Hoài Thu

Các mô hình triển khai đã tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập cho người nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững; đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, tăng thu nhập cho người dân nghèo.

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, các địa phương cũng đã nhận thấy, việc triển khai các dự án còn gặp nhiều khó khăn như: Địa phương không huy động được sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng, thực hiện các dự án theo chuỗi giá trị; không thành lập được tổ, nhóm cộng đồng đảm bảo các điều kiện thực hiện các dự án theo phương thức hỗ trợ cộng đồng. Mặt khác, những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ yếu là những người không có khả năng lao động, người cao tuổi, cô đơn, không nơi nương tựa, người khuyết tật, người sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc lựa chọn đối tượng tham gia, nội dung hỗ trợ các dự án.

Được mùa lúa vụ thu 2025 ở Mường Típ. Ảnh CSCC

Với những khó khăn này, địa phương đã có báo cáo đến các sở, ngành; HĐND tỉnh cũng đang thực hiện các cuộc giám sát về triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, đánh giá thực trạng, tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, từng bước phát huy tối ưu nguồn hỗ trợ của Nhà nước cho người dân sớm thoát khỏi đói nghèo.