Pháp luật Sinh viên Nghệ An sôi nổi tìm hiểu về xây dựng văn hóa giao thông Thông qua nội dung của buổi tuyên truyền "Sinh viên với văn hóa giao thông an toàn" đã góp phần nâng cao nhận thức của mọi người khi tham gia giao thông.

Tối 29/5, tại Trường Đại học Vinh, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền “Sinh viên với văn hóa giao thông an toàn”.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan; cùng đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy, cô giáo và hơn 600 sinh viên Trường Đại học Vinh.

Toàn cảnh chương trình tuyên truyền "Sinh viên với văn hóa giao thông". Ảnh: An Quỳnh

Hiện nay, tình trạng sinh viên vi phạm các quy định về pháp luật giao thông như: chở quá số người quy định; lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm; thiếu chú ý, quan sát,… vẫn đang xảy ra phổ biến. Xác định được tầm quan trọng của thế hệ sinh viên, nguồn lực chủ yếu trong phát triển đất nước, các cấp, ngành đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh có nhiều phần quà dành tặng cho các thầy, cô cũng như các bạn sinh viên Trường Đại học Vinh. Ảnh: An Quỳnh

Phát biểu khai mạc tại chương trình, đồng chí Phan Huy Chương - Phó trưởng Ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh đánh giá cao vai trò quan trọng của sinh viên tỉnh nhà nói chung và sinh viên Trường Đại học Vinh nói riêng trong công tác xây dựng văn hóa giao thông an toàn, kỷ cương. Ban tổ chức cũng mong muốn rằng, qua chương trình này, các bạn sinh viên sẽ góp tiếng nói riêng cho công tác bảo đảm trật tự ATGT; từ đó, góp phần thay đổi ý thức đến hành động của mỗi người, cụ thể như: tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ mọi người tham gia giao thông an toàn; không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện,... Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Trường Đại học Vinh tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sinh viên.

Phần thi hùng biện của đội thi đại diện cho Khoa Sư phạm Ngoại ngữ tại chương trình. Ảnh: An Quỳnh

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng đã dành tặng nhiều phần quà cho các thầy, cô giáo cũng như sinh viên nhà trường.

Chương trình tổ chức nhiều câu hỏi liên quan tới các quy định pháp luật về an toàn giao thông dành cho các bạn sinh viên. Ảnh: An Quỳnh

Không chỉ vậy, để chương trình tuyên truyền thực sự hiệu quả, Ban tổ chức còn tổ chức cuộc thi hùng biện về chủ đề “Sinh viên với văn hóa giao thông” với sự tham dự của 8 đội thi đại diện cho 8 đơn vị đào tạo trong nhà trường. Bên cạnh đó, chương trình còn có nhiều câu hỏi liên quan tới các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông dành cho các bạn sinh viên tham dự.