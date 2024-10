Thể thao SLNA với bài toán vượt thoát đáy bảng Sau 5 vòng đấu của V-League 1 2024-2025, vị trí 14 cuối bảng đang thuộc về Sông Lam Nghệ An với chỉ 3 điểm, hiệu số -5. Cùng 3 điểm nhưng Hải Phòng, hiệu số -3, SHB Đà Nẵng cũng cùng hiệu số -3 nên tạm xếp trên với các vị trí 12 và 13, trong khi vị trí 11 của Quy Nhơn Bình Định cũng chỉ hơn 3 đội xếp cuối 1 điểm!

Dẫn các chỉ số trên để thấy mọi việc ở top cuối có thể thay đổi nhanh chóng sau một vài vòng đấu và đội bóng nào biết cách giải bài toán vượt thoát đáy bảng một cách ngoạn mục thì sẽ sớm tránh được nguy cơ xuống hạng, không để các đội khác nhận diện là “thùng điểm” để khai thác, đánh hội đồng trong các vòng đấu tới.

Sông Lam Nghệ An đang thi đấu dưới áp lực lớn. Ảnh tư liệu

Tất nhiên, hiện tại nguy cơ lớn nhất, trực tiếp nhất dẫn tới xuống hạng đang được tập trung vào đội bóng trẻ, nghèo tiềm lực Sông Lam Nghệ An. Không có các trụ cột là xương sống đội hình, không có ngôi sao các tuyến, không có ngoại binh giỏi, không có cầu thủ Việt kiều…, Sông Lam Nghệ An đang thi đấu dưới áp lực lớn, nguy cơ bị “đè” ra lấy điểm là rất rõ ràng, như cách Hoàng Anh Gia Lai (vòng 2) hay Thép Xanh Nam Định (vòng 4) đã làm và làm được. Vậy, trong chặng dài sắp tới, Sông Lam Nghệ An phải làm gì và làm như thế nào để tích lũy từng điểm số, từ chưa thắng đến phải thắng, nhất là trước các đối thủ trực tiếp đang kìm chân nhau ở đáy bảng nói trên?

Người ta thường nói không sai rằng, với những đội bóng yếu như Sông Lam Nghệ An, mỗi trận đấu tại V-League là “một trận chung kết” sống còn. Nói chính xác hơn, mỗi trận đấu của Sông Lam Nghệ An với các đội bóng đang tạm xếp từ giữa bảng trở xuống, tức từ vị trí thứ 7 (Bình Dương, Nam Định đang có 7 điểm, Quảng Nam, TP.Hồ Chí Minh đang có 5 điểm) đều là những trận “chung kết ngược” thực sự và nếu đạt được kết quả từ hòa trở lên là thành công.

Chẳng hạn, ở vòng 6 tới đây, Sông Lam Nghệ An sẽ đón tiếp TP.Hồ Chí Minh, đội bóng đang vật lộn với nhiều khó khăn khi 5 vòng mới ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng do công 2 ngoại binh, còn nội binh đang im lặng như tờ, sẽ là một cơ hội không thể bỏ qua. Với lợi thế sân nhà, với việc Olaha đã thông nòng, Kuku chơi ngày một lên chân, nội binh như Quang Vinh đã có vốn bàn thắng, một loạt nhân tố trẻ trở lại sau chấn thương… Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có cơ sở để đấu một trận ra trò và đem về 3 điểm, bứt ra khỏi vị trí cuối bảng vô cùng ngột ngạt hiện nay.

Vòng 7, Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu người láng giềng ồn ào Thanh Hóa và không dễ để đội chủ sân Vinh có 3 điểm, bởi đối thủ đang chơi rất lên chân và khó chịu với bất kỳ đối thủ nào. Trong khi đó, tới vòng 8, dù chơi trên sân khách nhưng Quảng Nam vẫn có thể là đối thủ vừa tầm với thầy trò ông Phạm Anh Tuấn. Dễ thấy có những thời điểm Sông Lam Nghệ An thường chơi rất hay trên sân khách và biết đâu họ sẽ khiến người cũ Văn Sỹ Sơn phải chịu trận?

Tính từng trận một, từng thời điểm một để tung đòn kết liễu đối thủ hay cò cưa tìm một trận hòa, tránh một trận thua, tất nhiên chỉ là một trong các “võ” của ban huấn luyện tùy vào từng đối thủ ở sân nhà hay sân khách. Sẽ rất khó khăn để tính chuyện “qua mặt” đối thủ như Hà Nội FC, Công an Hà Nội, Thanh Hóa hay Viettel, dù cuối mùa vừa rồi có chuyện Sông Lam Nghệ An thắng Viettel để thoát chơi play-off không mong muốn. Trong khi đó, với những đối thủ như SHB Đà Nẵng, Quy Nhơn Bình Định, Quảng Nam, Hải Phòng…, đội bóng chủ sân Vinh hoàn toàn có thể chơi đôi công, chủ động đấu pháp để đạt kết quả có lợi. Để từ đó, chủ động bố trí lực lượng cân đối, hài hòa cho những trận bắt buộc phải thắng, những trận 50/50, những trận dễ có nguy cơ tăng thẻ phạt, chấn thương và những bất ngờ khó đoán khác.

Tất nhiên, càng vào sâu giải, mọi toan tính đường ngắn, đường dài có thể thuận, cũng có thể nghịch, tùy thuộc vào tài “liệu cơm, gắp mắm” của ban huấn luyện và sự cố gắng của từng cầu thủ. Nhìn cách Thép Xanh Nam Định bố trí dàn ngoại binh thi đấu cúp châu lục, cách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh “tậu” được từ ngoại binh giỏi như Gieovani, cầu thủ Việt kiều như Adou Minh, Viktor Le, cách Đông Á Thanh Hóa có hậu vệ khủng từ Brazine dù đã có Rimario, Antonio… mới thấy “thương” cho Sông Lam Nghệ An khi chỉ đăng ký tối thiểu 3 ngoại binh không hơn không kém. Zaracho dính thẻ đỏ là mất đứt một suất ngoại binh ở hàng thủ. Rồi Olaha hay Kuku guồng khắp sân cho đến… cạn pin hay bị đau đều không có ngoại binh thay thế, bị treo giò thì không khác gì “chấp” đối thủ và thua trận. Nói thế để thấy “cái khó bó cái khôn”, để thấy không dễ để lúc nào cũng “ló” cái khôn trước thiên hạ mà rất có thể là lực bất tòng tâm, như cách Sông Lam Nghệ An thua tâm phục khẩu phục trước Nam Định ở vòng 4 mới đây.

Đến lúc phải nhận diện đúng đắn vị thế, cơ hội của đội bóng để từng bước vượt qua khó khăn hiện tại. Một đội bóng trẻ nếu biết cách vun vén, tạo điều kiện vẫn có thể “trụ” được ở V-League như cách Sông Lam Nghệ An trụ hạng thành công mùa giải trước.