Thể thao Vị trí nào cho Trần Nam Hải của SLNA trong mùa giải mới? Chấn thương đã khiến cho Trần Nam Hải chưa thể ra sân trong mùa giải mới. Liệu khi trở lại, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ sử dụng cầu thủ này đá ở vị trí nào trong bối cảnh Sông Lam Nghệ An đang đối diện với nỗi lo ở trung tâm hàng tiền vệ.

Chờ ngày xung trận

Tại V-League 2022, khi mới 18 tuổi, Trần Nam Hải đã sớm được đôn lên chơi cho đội 1 Sông Lam Nghệ An. Dù mới chân ướt, chân ráo góp mặt ở giải bóng đá cao nhất Việt Nam, nhưng Nam Hải đã không ngừng học hỏi để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tại mùa giải này, Nam Hải được ra sân 6 lần và chủ yếu thi đấu trong vai trò là tiền vệ mỏ neo.

Trần Nam Hải đã sớm được đôn lên chơi cho đội 1 Sông Lam Nghệ An khi mới 18 tuổi. Ảnh: Xuân Thủy

Sau 1 năm làm quen, bước đến mùa giải 2023, Nam Hải đã thể hiện được lối chơi khá chững chạc, tự tin. Anh có 11 lần được ra sân, trong đó tiền vệ mang áo số 17 đã để lại dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An khi tiếp đón SHB Đà Nẵng. Cũng từ mùa giải này, Nam Hải được ban huấn luyện xứ Nghệ cho thử sức ở vị trí trung vệ. Cầu thủ sinh năm 2004 đã chơi khá thuyết phục và giành được niềm tin trước ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An.

Với lợi thế về thể hình, sự ổn định, chắc chắn trong thi đấu, mùa giải 2023/24, Nam Hải chính thức đóng đinh ở vị trí trung vệ.

Màn thể hiện nổi bật ở đấu trường V-League giúp Trần Nam Hải được góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam. Trong vai trò trung vệ, Nam Hải đã góp công giúp đội bóng sao Vàng giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2023.

Nam Hải đã trở lại tập luyện bình thường với đồng đội. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, bước đến mùa giải 2024/25, Nam Hải đã không gặp may khi dính phải chấn thương gãy ngón tay. Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, hiện ngón út của Nam Hải đã dần bình phục. Nhiều khả năng cầu thủ sinh năm 2004 sẽ được huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn trao cơ hội ra sân ở vòng 4.

"Hiện tôi đã có thể trở lại tập luyện bình thường. Nếu được ban huấn luyện trao cơ hội, tôi nghĩ mình sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tôi rất háo hức chờ đón ngày xung trận" - Trần Nam Hải chia sẻ.

Vị trí nào cho Trần Nam Hải

3 vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An phải đối diện với cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Trong đó, hàng thủ chịu tổn thất nặng nề khi hàng loạt các trụ cột dính chấn thương và thẻ phạt. Tuy nhiên bước đến vòng đấu thứ 4 này, dường như huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã không còn phải quá đau đầu cho tuyến phòng ngự. Bởi trong tay nhà cầm quân xứ Nghệ có sự trở lại của ngoại binh Zaracho, Trần Đinh Hoàng, Trần Nam Hải. Ngoài ra, Lê Văn Thành, Nguyễn Xuân Bình, Phan Văn Thành cũng đang bắt đầu hòa nhập được với guồng quay V-League.

Nhiều khả năng Trần Nam Hải sẽ có thể ra sân khi V-League trở lại. Ảnh: Đức Anh

Có lẽ chỉ có vị trí tiền vệ mỏ neo đang là điểm yếu đáng lo ngại nhất của Sông Lam Nghệ An trong thời điểm hiện tại. Bởi tiền vệ Phan Bá Quyền vẫn đang trong quá trình tập hồi phục và chưa hẹn ngày trở lại. Còn Đặng Quang Tú dù được trao cơ hội khá nhiều, nhưng vẫn chưa thể cáng đáng nhiệm vụ ở vị trí tiền vệ mỏ neo.

Trong 3 trận đấu đã qua, tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An gặp nhiều khó khăn trong khâu ngăn chặn từ xa, lẫn phát động tấn công. Có thể nói, khả năng thoát pressing, chuyển đổi trạng thái của Quang Tú còn nhiều hạn chế. Đây là một trong những lý do khiến cho Sông Lam Nghệ An không có nhiều pha lên bóng mang tính đột biến cao.

Để nâng cao chất lượng cho vị trí này, thì giải pháp đẩy Nam Hải lên chơi tiền vệ là một trong những phương án cần được tính đến. Bởi trước đây khi còn ở cấp độ đội trẻ, vị trí sở trường của Nam Hải là tiền vệ mỏ neo. Đặc biệt tại Giải U17 Quốc gia 2020, Nam Hải đã có màn thể hiện xuất sắc ở vị trí này, qua đó mang về chức vô địch cho U17 Sông Lam Nghệ An.

Với một sức vóc lý tưởng, có khả năng thu hồi bóng, phát động tấn công khá tốt, Nam Hải hoàn toàn đảm đương được nhiệm vụ của một tiền vệ phòng ngự, nếu ban huấn luyện tin dùng.

Tại vòng 4, Sông Lam Nghệ An sẽ có trận đấu hết sức khó khăn khi phải làm khách trước Nhà đường kim vô địch Thép Xanh Nam Định. Dẫu vậy, nếu gia tăng được chất thép ở tuyến giữa, chuyển đổi trạng thái nhuần nhuyễn, với nhịp độ nhanh hơn, Sông Lam Nghệ An vẫn hoàn toàn có cơ hội trước Thép Xanh Nam Định.

Trận đấu giữa chủ nhà Thép Xanh Nam Định và Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 19/10 trên sân vận động Thiên Trường./.