Thể thao Sông Lam Nghệ An đón nhận tín hiệu tích cực khi V-League trở lại Quãng nghỉ 20 ngày của V-League là thời gian vàng để Sông Lam Nghệ An đón chào sự trở lại của hàng loạt cầu thủ trụ cột. Đây sẽ là cơ hội để đội chủ sân Vinh có thể tìm giành được những kết quả khả quan hơn khi V-League trở lại.

Tín hiệu tích cực sau trận hòa ở vòng 3

Tại mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An đã có sự khởi đầu không mấy thành công. Sau 3 vòng đội bóng của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn mới chỉ có được 2 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nếu nhìn lại trận đấu thuộc vòng 3, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn thấy được đâu đó những tín hiệu tích cực của Sông Lam Nghệ An. Trong đó với một hàng thủ chắp vá, nhưng đội chủ sân Vinh vẫn tổ chức phòng ngự khoa học, kín kẽ. Các trung vệ trẻ của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã thi đấu đầy mạnh mẽ, chính xác, quyết liệt và tự tin. Nếu không mất tập trung ở phút cuối trận thì đội chủ sân Vinh đã có thể giữ sạch lưới. Đặc biệt trung vệ mới 18 tuổi - Phan Văn Thành có lần đầu tiên được ra sân ở V-League nhưng đã chơi đầy chững chạc và ngăn chặn thành công nhiều pha lên bóng nguy hiểm của đối phương. Có thể nói, nếu hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ tiếp tục thể hiện được lối đá như ở vòng 3, cơ hội để Sông Lam Nghệ An hướng đến những kết quả tích cực trong những trận đấu tiếp theo là rất lớn.

Đinh Xuân Tiến tái xuất trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Còn đối với mặt trận tấn công, đội bóng của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã thể hiện được nhiều điểm khởi sắc. Đặc biệt ở hiệp thi đấu thứ 2, Sông Lam Nghệ An đã tổ chức được một số pha lên bóng có nhịp độ khá nhanh, ẩn chứa nhiều tính bất ngờ. Trong đó, ngoài tình huống đánh đầu vọt xà của Kuku, thì Quang Vĩnh cũng để lại tiếc nuối với cú dứt điểm chệch cột, sau pha đột phá táo bạo bên cánh trái.

Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng hơn cả ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính là pha lập công đầu tiên của Kuku cho Sông Lam Nghệ An. Có thể thấy, sau 3 trận tịt ngòi nhiều khán giả đã có phần nghi ngờ về năng lực của tân binh người Nigeria. Và pha quân bình tỷ số đó có thể sẽ là cú hích để Kuku tiếp tục khai hỏa trong những trận đấu tới.

Kuku có bàn thắng quan trọng đầu tiên trong màu áo của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Với những tín hiệu tích cực sau trận hòa ở vòng 3, người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể tin về một kết quả khả quan cho Sông Lam Nghệ An khi V-League trở lại.

Hàng loạt trụ cột trở lại

Trước vòng 4, Sông Lam Nghệ An đối diện với cơn khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Trong đó, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là tuyến phòng ngự. Tuy nhiên, quãng nghỉ kéo dài 20 ngày đã giúp những trung vệ trụ cột của Sông Lam Nghệ An kịp hồi phục và có thể trở lại thi đấu. Những cầu thủ quan trọng như Trần Nam Hải, Trần Đình Hoàng, Lê Nguyên Hoàng nhiều khả năng sẽ được ra sân tại vòng 4. Họ sẽ củng cố vững chắc tuyến phòng ngự cho đội chủ sân Vinh.

Nhiều khả năng Trần Nam Hải sẽ có thể ra sân khi V-League trở lại. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường sau thời gian "chạy roda" ở 2 vòng đấu đã qua thì gần như đã có thể tìm lại được thể lực và cảm giác vốn có. Điều này sẽ giúp cho đôi cánh của Sông Lam Nghệ An thêm phần mạnh mẽ và uyển chuyển hơn.

Đặc biệt tại vòng 4, trung vệ ngoại binh Zaracho sẽ hết án treo giò để có thể thi đấu. Có thể nói những sự trở lại đó là liều thuốc hữu hiệu giúp huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn xua tan "cơn đau đầu" đã phải chịu đựng suốt 3 vòng qua.

Có thể khẳng định, khi hàng thủ đã được gia cố sẽ tạo nên điểm tựa vững chắc để tuyến trên của Sông Lam Nghệ An thi đấu bùng nổ hơn. Điều đó là càng có cơ sở khi mà Kuku đã tìm lại được cảm giác ghi bàn trong màu áo đội bóng mới.

Kuku đã tìm lại được cảm giác ghi bàn trong màu áo đội bóng mới. Ảnh: Chung Lê

Có lẽ vị trí khiến cho huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn còn nhiều trăn trở là tiền vệ mỏ neo. Trong 3 vòng qua, Đặng Quang Tú được ban huấn luyện xứ Nghệ trao cơ hội, nhưng vẫn chưa thể hoàn thành được trọng trách như mong muốn. Khả năng giữ nhịp và phát động tấn công của tiền vệ này còn nhiều hạn chế. Đây là một trong những lý do khiến cho cho tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An thường bị lép vế hơn các đối thủ. Và để cải thiện vấn đề này có lẽ phương án đẩy Nam Hải lên chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn tính đến.

Có thể thấy rằng, quãng nghỉ 20 ngày như là liều thuốc tiên giúp Sông Lam Nghệ An thoát khỏi tình trạng khủng hoảng lực lượng đã phải gánh chịu ở 3 vòng đầu tiên của mùa giải. Hy vọng, Sông Lam Nghệ An sẽ có lối chơi, đấu pháp hợp lý để mang về những kết quả tích cực khi V-League trở lại./.